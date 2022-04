A noter que les Glasgow Rangers se sont aussi qualifiés.

L'Eintracht Francfort a créé la grosse surprise des quarts de finale de l'Europa League en l'emportant au Camp Nou face au FC Barcelone (2-3), jeudi.

Un doublé de Filip Kostic (4e sur penalty et 67e) et un but de Rafael Borré (36e) ont permis aux Allemands de se qualifier. Les buts de Sergio Busquets (90e+1) et de Memphis Depay (90e+10, sur penalty) arrivaient trop tard. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score d'un but partout.

West Ham s'est également qualifié pour les demi-finales grâce à sa large victoire à Lyon 0-3, des buts de Craig Dawson (38e), Declan Rice (44e) et Jarrod Bowen (48e). Jason Denayer a quitté le jeu à la 89e minute. Là aussi, le match aller s'était soldé par un partage 1-1. West Ham et Francfort s'affronteront en demi-finales, les 28 avril et 5 mai.

Vaincus 1-0 à l'aller, les Rangers sont venus à bout 3-1 de Braga après prolongations. Le capitaine James Tavernier (2e et 44e sur penalty) avait mis les siens sur orbite avant que David Carmo (83e) n'envoie les deux équipes en prolongations. Au cours de celles-ci, l'ancien Anderlechtois Kemar Roofe (101e) a libéré l'Irbox Stadium. Braga a terminé la rencontre à neuf après les rouges reçus par Vitor Tormena (42e) et Iuri Medeiros (105e). Les Rangers défieront Leipzig, victorieux 0-2 à l'Atalanta en début de soirée après avoir partagé 1-1 à l'aller, pour une place en finale.

Après un match nul 1-1 au match aller, le RB Leipzig s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League en venant finalement à bout de l'Atalanta (0-2), jeudi, en quart de finale retour.

Les Allemands verront le dernier carré grâce à deux buts de Christopher Nkunku (18e et 87e sur penalty).

