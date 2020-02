La Gantoise, contre l'AS Rome (18h55), et le Club Bruges, à Manchester (21h00), tenteront de créer l'exploit et de se hisser en 8e de finale de l'Europa League jeudi, à l'occasion des 16e de finale retour.

Les Gantois seront les premiers à entrer en action, à 18h55 devant leurs supporters de la Ghelamco Arena prêts à les pousser vers l'exploit. Les troupes de Jess Thorup partiront avec un léger retard à rattraper après la défaite 1-0 subie la semaine dernière à Rome. Une défaite qui a laissé un goût amer aux Gantois au vu des occasions qu'ils se sont créées. Leur retard n'est pas cependant pas insurmontable, d'autant que le défense romaine a déjà montré des failles cette saison. La Gantoise visera une quatrième participation aux huitièmes de finale de la C3 après 1987, 1992 (année du meilleur résultat du club, les quarts de finale) et 2017. Les Buffalo's devront aussi faire oublier la précédente visite des Romains à Gand, qui s'était soldée par une défaite 1-7.

Un peu plus tard (21h00), le Club Bruges montera sur la pelouse de l'un des stades les plus mythiques d'Europe, Old Trafford. Après le partage 1-1 du match aller, à Bruges, l'entraîneur brugeois Philippe Clement avait estimé à 30% les chances de qualification des Blauw-zwart. C'est sans leur capitaine Ruud Vormer, Emmanuel Dennis, buteur à l'aller, et Eder Balanta, buteur contre Charleroi dimanche, que les Brugeois tenteront d'arracher la qualification. Les déplacements au Real Madrid (2-2) et à Galatasaray (1-1) en phase de groupes de la Ligue des Champions prouvent que le Club Bruges est capable d'obtenir un bon résultat sur la pelouse d'un habitué de la scène europénne.

Bruges n'a plus atteint les 8e de finale de l'Europa League depuis 2015. Son parcours s'était alors arrêté en quarts de finale. Rappelons que le Club Bruges a atteint la finale de la compétition, qui s'appelait encore Coupe de l'UEFA, en 1976 et atteint les demi-finales en 1988.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu vendredi.

