Le Dinamo Zagreb a créé l'exploit en éliminant Tottenham 3 à 0 après prolongation, tandis qu'Arsenal s'est qualifié malgré sa défaite à domicile 1 à 0 contre l'Olympiakos, jeudi en 8e de finale retour de la Ligue Europa.

Les hommes de José Mourinho, vainqueurs 2-0 à l'aller à Londres, ont chuté face au champion de Croatie qui l'a emporté grâce à un triplé de son avant-centre Mislav Orsic (62e, 83e, 106e), désormais à cinq buts cette saison en C3.

Les Gunners, de leur côté, vainqueurs 3-1 à l'allée au Pirée, ont été surpris par un but du marocain Youssef El Arabi, d'une frappe dans la surface détournée par le défenseur brésilien Gabriel (51e).

El Arabi avait déjà marqué à l'aller le but des champions de Grèce qui jouaient jeudi sans leur meneur de jeu français Mathieu Valbuena, blessé.

En fin de match Pierre-Emerick Aubameyang a eu l'occasion d'égaliser sur une rapide contre-attaque, mais son piqué du gauche, seul face au gardien portugais José Sa, est passé à côté du but (80e).

Dans les autres matches du début de soirée, l'AS Rome, déjà victorieuse 3-0 à l'aller, l'a à nouveau emporté sur le terrain du Shakhtar Donetsk (2-1) avec un doublé de l'avant-centre espagnol Borja Mayoral (48e, 72e), ses sixième et septième buts en C3 cette saison.

L'attaquant ukrainien d'origine brésilienne Junior Moraes avait égalisé pour le Shakhtar (59e).

Comme Arsenal, Grenade, 8e de Liga, a été battu 2-1 en Norvège par Molde, mais passe d'une courte tête à la faveur de sa victoire 2-0 en Espagne.

Le programme se poursuivait en soirée (20h00 GMT) avec les affiches AC Milan-Manchester United, Glasgow Rangers-Slavia Prague, Villarreal-Dynamo Kiev et Young Boys Berne-Ajax Amsterdam.

Les hommes de José Mourinho, vainqueurs 2-0 à l'aller à Londres, ont chuté face au champion de Croatie qui l'a emporté grâce à un triplé de son avant-centre Mislav Orsic (62e, 83e, 106e), désormais à cinq buts cette saison en C3.Les Gunners, de leur côté, vainqueurs 3-1 à l'allée au Pirée, ont été surpris par un but du marocain Youssef El Arabi, d'une frappe dans la surface détournée par le défenseur brésilien Gabriel (51e).El Arabi avait déjà marqué à l'aller le but des champions de Grèce qui jouaient jeudi sans leur meneur de jeu français Mathieu Valbuena, blessé.En fin de match Pierre-Emerick Aubameyang a eu l'occasion d'égaliser sur une rapide contre-attaque, mais son piqué du gauche, seul face au gardien portugais José Sa, est passé à côté du but (80e). Dans les autres matches du début de soirée, l'AS Rome, déjà victorieuse 3-0 à l'aller, l'a à nouveau emporté sur le terrain du Shakhtar Donetsk (2-1) avec un doublé de l'avant-centre espagnol Borja Mayoral (48e, 72e), ses sixième et septième buts en C3 cette saison. L'attaquant ukrainien d'origine brésilienne Junior Moraes avait égalisé pour le Shakhtar (59e).Comme Arsenal, Grenade, 8e de Liga, a été battu 2-1 en Norvège par Molde, mais passe d'une courte tête à la faveur de sa victoire 2-0 en Espagne.Le programme se poursuivait en soirée (20h00 GMT) avec les affiches AC Milan-Manchester United, Glasgow Rangers-Slavia Prague, Villarreal-Dynamo Kiev et Young Boys Berne-Ajax Amsterdam.