Le parcours des Wolves de Leander Dendoncker s'annonce corsé.

Wolverhampton et Leander Dendoncker pourraient être opposés à Séville ou l'AS Rome dans l'affiche des quarts de finale de l'Europa League après le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Les Wolves devront d'abord éliminé l'Olympiakos lors du match retour des huitièmes de finale. Le tableau final se déroulera en Allemagne et les rencontres seront réparties entre quatre stades (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne, qui accueillera la finale le 21 août)

Après le partage 1-1 en Grèce au match aller, Wolverhampton devra faire la différence lors du match retour qu'il jouera à domicile le 5 ou le 6 août. En effet, à l'instar de la Ligue des Champions, les six matches retour des huitièmes de finale auront lieu dans les stades des équipes jouant à domicile.

Le match entre Séville et l'AS Rome, dont le match aller avait été reporté, se jouera en une seule manche en Allemagne. C'est également le cas de l'Inter Milan et Romelu Lukaku qui sont opposés à Getafe en huitième de finale. Le vainqueur de cette confrontation affrontera les Rangers ou Leverkusen (aller, 1-3) en quarts de finale.

Bâle, presque assuré de sa place en quarts après sa victoire 0-3 à Francfort au match aller, affronterait le vainqueur du match entre Wolfsburg et le Shakhtar Donetsk (aller, 1-2). Manchester United, vainqueur 0-5 à Linz ASK au match aller, serait opposé au vainqueur du duel entre Istanbul Basaksehir et Copenhague (aller, 1-0).

Au contraire de la Ligue des Champions dont tous les matches se joueront à Lisbonne, quatre villes allemandes ont été choisies pour la phase finale de l'Europa League (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne, qui accueillera la finale le 21 août).

Le tirage au sort des quarts de finale

Wolverhampton ou Olympiacos - Séville ou AS Roma

Manchester United ou LASK - Copenhague ou Basaksehir

Inter ou Getafe - Leverkusen ou Rangers

Bâle ou Francfort - Wolfsburg ou Shakhtar

Wolverhampton et Leander Dendoncker pourraient être opposés à Séville ou l'AS Rome dans l'affiche des quarts de finale de l'Europa League après le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Les Wolves devront d'abord éliminé l'Olympiakos lors du match retour des huitièmes de finale. Le tableau final se déroulera en Allemagne et les rencontres seront réparties entre quatre stades (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne, qui accueillera la finale le 21 août)Après le partage 1-1 en Grèce au match aller, Wolverhampton devra faire la différence lors du match retour qu'il jouera à domicile le 5 ou le 6 août. En effet, à l'instar de la Ligue des Champions, les six matches retour des huitièmes de finale auront lieu dans les stades des équipes jouant à domicile. Le match entre Séville et l'AS Rome, dont le match aller avait été reporté, se jouera en une seule manche en Allemagne. C'est également le cas de l'Inter Milan et Romelu Lukaku qui sont opposés à Getafe en huitième de finale. Le vainqueur de cette confrontation affrontera les Rangers ou Leverkusen (aller, 1-3) en quarts de finale. Bâle, presque assuré de sa place en quarts après sa victoire 0-3 à Francfort au match aller, affronterait le vainqueur du match entre Wolfsburg et le Shakhtar Donetsk (aller, 1-2). Manchester United, vainqueur 0-5 à Linz ASK au match aller, serait opposé au vainqueur du duel entre Istanbul Basaksehir et Copenhague (aller, 1-0).Au contraire de la Ligue des Champions dont tous les matches se joueront à Lisbonne, quatre villes allemandes ont été choisies pour la phase finale de l'Europa League (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Cologne, qui accueillera la finale le 21 août).Wolverhampton ou Olympiacos - Séville ou AS RomaManchester United ou LASK - Copenhague ou BasaksehirInter ou Getafe - Leverkusen ou RangersBâle ou Francfort - Wolfsburg ou Shakhtar