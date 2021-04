L'Ajax Amsterdam et l'AS Rome s'affrontent jeudi en quarts de finale aller de la Ligue Europa, un choc au parfum de C1, alors que Manchester United et Arsenal sont opposés à Grenade et au Slavia Prague, deux adversaires moins cotés mais pas moins redoutables.

L'Ajax aura fort à faire en recevant la Roma, dernier représentant italien en coupe d'Europe cette saison et tombeur du Shaktar Donetsk en 8es.

Vainqueur de la compétition en 2017, Manchester United affronte pour sa part Grenade pour une place en demi-finales, après s'être qualifié au forceps lors des huitièmes aux dépens de l'AC Milan grâce à un but du Français Paul Pogba (2-1 en score cumulé).

Le club andalou n'a pas le palmarès du géant anglais et s'apprête à disputer le premier quart de finale de coupe d'Europe de son histoire, pour sa première participation. Mais avec un mélange de jeunesse et d'expérience, incarnée par le buteur international espagnol Roberto Soldado (passé notamment par Valence et Tottenham), Grenade espère déjouer à nouveau les pronostics.

De son côté, Arsenal n'est actuellement que 10e de Premier League et va devoir miser une bonne partie de ses ambitions sur la conquête de cette Ligue Europa, dont le vainqueur est qualifié pour la Ligue des champions. Au tour précédent, les Gunners sont parvenus à vaincre leur bête noire, l'Olympiakos qui les avait éliminé l'an dernier, et affrontent cette fois-ci le Slavia Prague, tombeur des Glasgow Rangers.

Enfin, les Croates du Dinamo Zagreb, qui avaient réussi l'exploit d'éliminer Tottenham en prolongation lors des 8es (3-2 en score cumulé), seront opposé à Villareal (6e de Liga).

Programme des quarts de finale aller de la Ligue Europa:

Jeudi (21h00)

Grenade (ESP) - Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG) - Slavia Prague (CZE)

Ajax Amsterdam (NED) - AS Rome (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) - Villarreal (ESP)

Matches retour le 15 avril

