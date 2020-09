Le second tour de l'Europa League n'a pas réservé de surprise jeudi soir. Reims, avec trois Belges sur la feuille de match, s'est imposé 0-1 sur le terrain du Servette Genève alors que l'AC Milan avec Alexis Saelemaekers, auteur d'un assist, et Wolsfburg avec Koen Casteels ont aussi validé leur ticket pour le 3e tour des qualifications.

Wout Faes et Thomas Foket ont joué toute la rencontre avec le club champenois alors que Thibaut de Smet est resté sur le banc. Saelemaekers s'est lui illustré avec l'AC Milan en offrant le but du 2-0 à Calhanoglu contre Shamrock Rovers avant de céder sa place à la 74e. Zlatan Ibrahimovic avait marqué le premier but du match en première période. Quant à Koen Casteels, il a tenu le zéro contre les Albanais de Kukësi (0-4).

En début de soirée, Tottenham, sans Toby Alderweireld, a dû s'employer pour battre les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv (1-2). D'abord menés 1-0 à la 71e, ils ont renversé le match dans le dernier quart d'heure face à un adversaire réduit à 9 en l'espace de deux minutes. Harry Kane sur penalty (80e) et Tanguy Ndombélé (85e), entré à l'heure de jeu, n'ont pas raté l'occasion d'envoyer Tottenham au 3e tour.

