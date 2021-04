Tenu en échec lors de son quart de finale aller d'Europa League face au Slavia Prague (1-1), Arsenal l'a largement emporté 0-4 lors du match retour à Prague. Villarreal sera son adversaire après son succès 2-1 aux dépens du Dinamo Zagreb déjà battu (0-1) à domicile à l'aller. L'AS Roma s'est aussi qualifiée au bout du suspense face à l'Ajax (1-1 au retour et 1-2 à l'aller) et sera opposé à Manchester United qui a confirmé à domicile (2-0) son succès à domicile ramené de Grenade (0-2).

Arsenal, malgré l'absence d'Aubameyang victime d'une crise de malaria, s'est facilement joué du Slavia Prague, qui n'avait pourtant plus perdu depuis le 10 décembre dernier face au Bayer Leverkusen (4-0). Les Gunners ont fait le travail en première mi-temps grâce à Nicolas Pépé (18e), Alexandre Lacazette (21e sur pen) et Bukayo Saka (24e). En début de rencontre, Emile Smith-Rowe avait cru ouvrir le score pour les hommes de Mikel Arteta mais le milieu offensif de 20 ans avait été signalé hors-jeu. En deuxième mi-temps, Lacazette s'est offert un deuxième but pour achever la performance aboutie des siens (77e).

Les Gunners retrouveront en demi-finale leur ancien coach, Unai Emery qui avait été licencié en novembre 2019. Son club, Villarreal a facilement éliminé le DInamo Zagreb en s'imposant 2-1 à domicile grâce à Paco Alcacer (36e) et Gerard Moreno (43e) et malgré un but à la 74e de Mislav Orsic, bourreau de Tottenham en huitièmes de finale. À l'aller, le "Sous-marin jaune" avait gagné 0-1 en Croatie.

De l'autre côté du tableau, Manchester United avait déjà fait le plus dur au match aller en l'emportant 0-2 à Grenade, et les Red Devils ont confirmé leur bonne prestation en l'emportant grâce à un but rapide d'Edinson Cavani (6e) et à un but tardif de Jesus Vallejo, contre son camp, (90e).

En demi-finales, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer affronteront l'AS Roma qui a après avoir ramené un succès d'Amsterdam à l'aller (1-2), a partagé le score (1-1) avec les Amstellodamois, après des buts de Brian Brobbey (49e, 0-1) et d'Edin Dzeko (72e, 0-2). Mais les Romains ont eu peur lorsque Tadic a cru offrir le 0-2 à l'Ajax à la 57e. Une faute préalable, signalée par le VAR, a annulé le but.

Les demi-finales auront lieu le 29 avril et le 6 mai.

