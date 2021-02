L'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic défiera Manchester United, ancien club de l'attaquant suédois, les 11 et 18 mars en 8es de finale de la Ligue Europa, selon le tirage au sort réalisé vendredi par l'UEFA à Nyon.

Star de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic retrouvera ainsi Manchester United, où il a évolué entre 2016 et 2018, remportant l'Europa League en 2017. Il s'agira de l'affiche des 8e de finale. Parmi les principaux prétendants à la victoire, Tottenham a hérité du Dinamo Zagreb, Arsenal jouera contre l'Olympiacos, l'AS Rome se trouvera face au Shakthar Donetsk et l'Ajax affrontera les Young Boys.

Le Dynamo Kiev, qui a éliminé le Club Bruges, affrontera Villarreal. Les Rangers, bourreaux de l'Antwerp, défieront le Slavia Prague. Le dernier match opposera Grenade à Molde.

Les matchs aller se joueront le 11 mars, les retour une semaine plus tard.

Star de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic retrouvera ainsi Manchester United, où il a évolué entre 2016 et 2018, remportant l'Europa League en 2017. Il s'agira de l'affiche des 8e de finale. Parmi les principaux prétendants à la victoire, Tottenham a hérité du Dinamo Zagreb, Arsenal jouera contre l'Olympiacos, l'AS Rome se trouvera face au Shakthar Donetsk et l'Ajax affrontera les Young Boys. Le Dynamo Kiev, qui a éliminé le Club Bruges, affrontera Villarreal. Les Rangers, bourreaux de l'Antwerp, défieront le Slavia Prague. Le dernier match opposera Grenade à Molde. Les matchs aller se joueront le 11 mars, les retour une semaine plus tard.