Le Pays de Galles a battu la Turquie 0-2 mercredi à Bakou, lors de la deuxième journée du groupe A de l'Euro de football, grâce aux buts d'Aaron Ramsey (42) et de Connor Roberts (90+5). Les Gallois s'emparent de la tête du groupe avec 4 points alors que les Turcs restent bloqués à 0.

Les deux équipes devaient s'imposer après des débuts difficiles dans la compétition, à savoir une défaite 3-0 pour la Turquie contre l'Italie et un partage 1-1 contre la Suisse pour le Pays de Galles. Les Gallois prenaient le meilleur départ. Servi par Gareth Bale, Aaron Ramsey se jouait de Caglar Söyüncü et frappait, Danny Ward repoussait du pied (6e). La Turquie répliquait par un tir de Burak Yilmaz, sur un centre de la gauche de Cengiz Under.

La défense contrait (10e). Une tête de Kieffer Moore terminait au-dessus (13e). À la 23e minute, Ramsey, lancé par Bale, se retrouvait seul face à Ugurcan Cakir, mais il envoyait le ballon au-dessus. Le N.10 gallois se montrait plus réaliste juste avant la pause. Servi par Bale, Ramsey réalisait un enchaînement contrôle poitrine, reprise du droit et trompait Cakir (43e). La Turquie affichait de meilleures intentions en début de seconde période. Cela débouchait sur une frappe écrasée de Calhanoglu (50e) et sur une volée, en excellente position, non cadrée de Yilmaz (54e).

Les Gallois ne parvenaient pas à se mettre à l'abri malgré deux belles opportunités. Le gardien turc Cakir repoussait une frappe de Ramsey de l'intérieur de la surface (58e) puis Gareth Bale envoyait au-dessus un penalty qu'il s'était procuré à la suite d'une faute Zeki Celik (61e). Les Turcs se montraient menaçants sur corner. Le gardien gallois Danny Ward captait celle de Kaan Ayhan (63e) avant de devoir s'employer pour repousser celle de Merih Demiral. Les Gallois, de leur côté, restaient dangereux en contre avant de doubler la mise en fin de rencontre.

Après un bon travail sur la droite, Bale centrait en retrait pour Connor Roberts, qui trompait Cakir d'une frappe au sol (90e+5). Au classement, le Pays de Galles prend la tête du groupe avec 4 points. L'Italie (3) et la Suisse (1) suivent avant de s'affronter à 21h00 à Rome. La Turquie reste bloquée à 0. Le 20 juin, à 18h00, le Pays de Galles défiera l'Italie tandis que la Turquie jouera contre la Suisse. Vingt-quatre nations participent à cet Euro, organisé dans onze pays. Les deux premiers de chacun des six groupes et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient en huitièmes de finale.

