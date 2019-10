L'équipe nationale des Pays-Bas a obtenu trois points précieux à domicile face à l'Irlande du Nord (3-1) dans le groupe C, dans le cadre des qualifications pour la phase finale de l'Euro 2020. Trois équipes sont désormais à égalité dans ce groupe avec 12 points, mais les Pays-Bas et l'Allemagne comptent un match en moins que les Nord-Irlandais, qu'ils doivent encore affronter.

Les Pays-Bas ont beaucoup souffert contre l'Irlande du Nord. Les "Oranges" ont même été menées au score à un quart d'heure du terme des oeuvres de Magennis. Mais Depay, cinq minutes plus tard, puis De Jong dans les arrêts de jeu ont remis les Néerlandais à l'endroit, avant une dernière réalisation de Depay.

Dans le groupe E, la Croatie, demi-finaliste de la Coupe du monde 2018, a conforté sa première place en l'emportant largement à domicile face à la Hongrie (3-0). Modric (5) et Petkovic, auteur d'un doublé (24, 42), se sont chargés d'alimenter le marquoir. Avec 13 points, les Croates en comptent trois de plus que la Slovénie, accrochée à domicile par le pays de Galles (1-1). Derrière, les Hongrois sont à 9 points et les Gallois à 7, mais avec un match en moins.

Enfin, dans le groupe G, la Pologne a retrouvé le chemin de la victoire en déplacement en Lettonie (0-2) après deux matches consécutifs sans succès. Les Polonais s'en sont remis au buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski. Auteur d'un triplé (9, 13, 76), le Bavarois a atteint la barre des 60 buts en sélection mais a permis surtout à son pays de prendre trois points d'avance en tête du classement sur l'Autriche, vainqueur d'Israel (3-1). La Macédoine (11 points), qui s'est défait de la Slovénie (2-1), en profite pour rejoindre son adversaire du jour à la troisième place. Israel (8 points) suit tandis que la Lettonie ferme la marche avec zéro unité.