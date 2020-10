Seize équipes, réparties en quatre "voies", disputeront jeudi les demi-finales des barrages de l'Euro 2020. En jeu, les quatre derniers tickets pour la phase finale du tournoi, reportée à l'été prochain. Les quatre finales se disputeront le 12 novembre.

Vingt équipes ont déjà leur ticket pour l'Euro. Les quatre derniers qualifiés seront connus à l'issue de ces barrages, basés sur les résultats obtenus en Ligue des Nations. Raison pour laquelle les barragistes sont divisés en quatre voies, une par division. Tant les demi-finales que les finales se joueront en un seul match.

L'Euro 2020 se tiendra dans douze pays. Quatre d'entre eux sont concernés par ces barrages: l'Ecosse, l'Irlande, la Roumanie et la Hongrie. Les deux derniers cités figurent dans la Ligue A, ce qui signifie qu'on sait déjà qu'au moins un pays organisateur ne disputera pas la phase finale.

Dans la voie A, donc, la Hongrie se rend en Bulgarie tandis que la Roumanie se déplace en Islande. Le vainqueur de Bulgarie/Hongrie accueillera la finale le 12 novembre.

Dans la voie B, les matchs opposeront Bosnie-Herzégovine à l'Irlande du Nord (le vainqueur jouera la finale à domicile) et la Slovaquie à la République d'Irlande.

Norvège/Serbie (le gagnant accueillera la finale) et Ecosse/Israël sont les affiches de la voie C.

Un participant inédit à l'Euro sortira de la voie D, où la Géorgie défiera le Belarus (le gagnant jouera la finale à domicile) et la Macédoine du Nord rencontrera le Kosovo.

Comme les pays hôtes de l'Euro évolueront à domicile, les groupes dans lesquels joueront les derniers qualifiés ont déjà été pré-établis lors du tirage au sort, effectué en novembre 2019.

Le vainqueur de la voie B ira dans le Groupe E avec l'Espagne, la Suède et la Pologne. Celui de la voie C ira dans le Groupe D avec l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque.

La présence de la Roumanie et de la Hongrie dans la même voie complique la situation pour les voies A et D. Si la Roumanie remporte la voie A, elle ira dans le Groupe C avec les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche. Le vainqueur de la voie D sera alors versé dans le Groupe F avec le Portugal, la France et l'Allemagne. Si la Bulgarie, la Hongrie ou l'Islande remporte la voie A, le vainqueur sera alors place dans le groupe F tandis que le vainqueur de la voie D intègrera le groupe C.

Ces calculs ne concernent pas la Belgique, placée dans le groupe B où elle affrontera successivement la Russie (12 juin), le Danemark (17 juin) et la Finlande (21 juin). Le dernier groupe de l'Euro, le A, est lui aussi complet: Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galles.

Turquie/Italie donnera le coup d'envoi de l'Euro, le 11 juin à Rome. La finale se disputera le 11 juillet à Wembley.

