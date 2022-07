La sélection autrichienne a enregistré deux forfaits de dernière minute dont un en raison d'un cas de covid.

La coach de l'équipe d'Autriche qui doit disputer le match d'ouverture de l'Euro féminin de football face à l'Angleterre, mercredi soir au stade d'Old Trafford de Manchester, a enregistré deux forfaits de dernière minute dont un en raison d'un cas de Covid.

La milieu de terrain Maria Plattner, 21 ans, qui a inscrit quatre buts lors des cinq derniers matchs de l'Autriche s'est fracturé la clavicule à l'entrainement et doit déclarer forfait pour la compétition. Lisa Kolb a été testée positive au Covid.

Virginia Kirchberger, 88 sélections, et Annabel Schasching ont été appelées pour compléter la sélection. L'Autriche avait atteint les demi-finales de la précédente édition de l'Euro où elle s'est inclinée aux tirs au but devant le Danemark.

La coach de l'équipe d'Autriche qui doit disputer le match d'ouverture de l'Euro féminin de football face à l'Angleterre, mercredi soir au stade d'Old Trafford de Manchester, a enregistré deux forfaits de dernière minute dont un en raison d'un cas de Covid. La milieu de terrain Maria Plattner, 21 ans, qui a inscrit quatre buts lors des cinq derniers matchs de l'Autriche s'est fracturé la clavicule à l'entrainement et doit déclarer forfait pour la compétition. Lisa Kolb a été testée positive au Covid.Virginia Kirchberger, 88 sélections, et Annabel Schasching ont été appelées pour compléter la sélection. L'Autriche avait atteint les demi-finales de la précédente édition de l'Euro où elle s'est inclinée aux tirs au but devant le Danemark.