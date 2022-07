L'Allemagne a remporté la demi-finale de l'Euro féminin 2022 qui l'opposait à la France, 2-1. La Mannschaft affrontera donc l'Angleterre sur son terrain, à Wembley, lors de la finale.

Les Allemandes ont pris les commandes de cette rencontre a priori indécise grâce à une reprise de volée de Popp dans le plafond du but adverse, sur un centre de Huth (1-0, 40e). Peu avant le repos, Diani a décoché une frappe fusante depuis l'extérieur de la surface. Le ballon a rebondi sur le poteau puis sur le dos de la gardienne allemande Frohms, pour finir sa course au fond des filets (1-1, 45e).

En deuxième période, Popp a inscrit le but décisif, son deuxième de la soirée, en convertissant d'une tête conquérante un nouveau centre de Huth (2-1, 76e). Malgré les échanges équilibrés, les Bleues ne sont pas parvenues à égaliser, et ont dû une nouvelle fois dire adieu à leur rêve de trophée.

L'Allemagne s'en va ainsi défier la nation hôte, l'Angleterre, en finale du tournoi dimanche à Wembley. La France, qui avait réussi à faire tomber les Pays-Bas en quart de finale (1-0) après avoir battu la Belgique en poules (2-1), s'incline une nouvelle fois avant de pouvoir prétendre à la victoire finale.

L'Angleterre avait validé son billet pour la finale mardi en battant 4-0 la Suède, qui avait éliminé les Red Flames en quarts de finale.

L'Angleterre disputera sa 3e finale d'un championnat d'Euroipe après celle perdue en 1984 face à la Suède (4-3 aux t.a.b.) et en 2009 contre l'Allemagne (6-2).

L'Allemagne, qui n'a jamais été battue en finale de l'Euro, détient le record de titres européens (8) mais n'a plus été sacrée depuis 2013.

Les Pays-Bas sont tenants du titres. Les Néerlandaises avaient remporté l'Euro 2017, organisé dans leur pays, en écartant le Danemark 4-2 en finale.

