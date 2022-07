Elles reviennent donc à hauteur de l'Angleterre, vainqueure de l'Autriche lors de l'autre match du groupe.

La Norvège a aisément battu l'Irlande du Nord 4 buts à 1 (mi-temps: 3-0) lors de la seconde rencontre de la première journée du groupe A à l'Euro féminin de football jeudi à Southampton. Les Norvégiennes menaient déjà 3 à 0 à la pause grâce à des buts de Blakstad (10e), Maanum (13e) et Graham Hansen (31e) sur penalty. Nelson a sauvé l'honneur des Nord-Irlandaises à la reprise (49e). Cela n'a pas empêché la Norvège de poursuivre sur sa lancée avec un 4e but de Reiten (54e). Mercredi en ouverture à Old Trafford à Manchester, l'Angleterre avait écarté l'Autriche 1 à 0.