Avec les éliminations de pays qui s'accumulent, les annonces de retraite internationale vont s'enchaîner. Ce vendredi, c'est le joueur du Real Madrid qui tire sa révérence avec l'équipe allemande.

L'ère Joachim Löw est terminée en Allemagne depuis ce mardi et l'élimination de la Mannschaftdes oeuvres de l'Angleterre (2-0) en huitièmes de finale de l'Euro 2021. Hansi Flick, désormais en charge de la reconstruction de la sélection, devra se passer des services de Toni Kroos qui a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux.

"Je veux me concentrer pleinement sur mes prochains objectifs avec le Real Madrid", a écrit Kroos dans son texte. Le milieu de terrain dont le contrat dans la capitale espagnole expire en 2023 a porté à 106 reprises la liquette de la Mannschaft.

LE DOUBLÉ LE PLUS RAPIDE DE L'HISTOIRE DE LA COUPE DU MONDE

C'est donc une page glorieuse de l'histoire de la sélection teutonne qui se referme. Toni Kroos fut champion du monde en 2014 et son apport fut important dans ce titre. Auteur d'un assist pour Mats Hummels lors d'un match de poule, il allait récédiver en quart de finale en déposant un coup franc sur la tête du même Hummels pour l'unique but du match.

Lors de la demi-finale historique contre le Brésil (victoire 7-1), il est élu "homme du match" grâce au doublé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde et à une nouvelle passe décisive. Il fera partie du "meilleur onze" de ce mondial 2014.

Toni Kroos franchit le cap des 100 sélections le 13 octobre 2020 à l'occasion d'un match épique contre la Suisse (3-3). Son compteur s'arrêtera donc à 106 matches pour 17 buts et 18 passes décisives. Il aura disputé 6 grands tournoi pour la Mannschaft: trois Coupes du monde (2010, 2014 et 2018) et trois championnats d'Europe (2012, 2016 et 2021)

Auf wiedersehen l'artiste.

F.Chl.

L'ère Joachim Löw est terminée en Allemagne depuis ce mardi et l'élimination de la Mannschaftdes oeuvres de l'Angleterre (2-0) en huitièmes de finale de l'Euro 2021. Hansi Flick, désormais en charge de la reconstruction de la sélection, devra se passer des services de Toni Kroos qui a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux."Je veux me concentrer pleinement sur mes prochains objectifs avec le Real Madrid", a écrit Kroos dans son texte. Le milieu de terrain dont le contrat dans la capitale espagnole expire en 2023 a porté à 106 reprises la liquette de la Mannschaft.LE DOUBLÉ LE PLUS RAPIDE DE L'HISTOIRE DE LA COUPE DU MONDEC'est donc une page glorieuse de l'histoire de la sélection teutonne qui se referme. Toni Kroos fut champion du monde en 2014 et son apport fut important dans ce titre. Auteur d'un assist pour Mats Hummels lors d'un match de poule, il allait récédiver en quart de finale en déposant un coup franc sur la tête du même Hummels pour l'unique but du match. Lors de la demi-finale historique contre le Brésil (victoire 7-1), il est élu "homme du match" grâce au doublé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde et à une nouvelle passe décisive. Il fera partie du "meilleur onze" de ce mondial 2014.Toni Kroos franchit le cap des 100 sélections le 13 octobre 2020 à l'occasion d'un match épique contre la Suisse (3-3). Son compteur s'arrêtera donc à 106 matches pour 17 buts et 18 passes décisives. Il aura disputé 6 grands tournoi pour la Mannschaft: trois Coupes du monde (2010, 2014 et 2018) et trois championnats d'Europe (2012, 2016 et 2021)Auf wiedersehen l'artiste.F.Chl.