Croatie - Espagne à 18h à Copenhague et France - Suisse à 21h à Bucarest: voilà le programme des deux huitièmes de finale de lundi à l'Euro 2020.

Après avoir joué tous ses matches de poule à Séville, l'Espagne, qui a terminé 2e du groupe E derrière la Suède, mettra le cap sur la capitale danoise pour y affronter les vice-champions du monde croates, qui ont pour la part bouclé le 1er tour à la 2e place du groupe D derrière l'Angleterre.

null © iStock

LA CROATIE SANS PERISIC

La Croatie, qui sera privée d'Ivan Perisic, positif au Covid, comptera sur son capitaine Luka Modric, Ballon d'Or en 2018, pour s'imposer face à une Espagne qui s'est réveillée lors de son dernier match. Après deux matchs nuls (1-1) peu emballants contre la Suède et la Pologne, la Roja avait corrigé la Slovaquie sur un score sans appel: 5-0. De quoi donner l'espoir à une sélection qui n'a plus dépassé le stade des huitièmes de finale depuis 2012, année du sacre contintental de la Roja. Battus par l'Angleterre (1-0) et accrochés par les Tchèques (1-1); les Croates ont eux aussi dû attendre la 3e journée de la phase de poules pour signer leur première victoire (3-1 face à l'Ecosse). Le second match de la soirée verra les voisins français et suisses s'affronter dans la capitale roumaine (21h).

null © iStock

UNE SUISSE QUI N'AIME PAS LES MATCHES À ÉLIMINATION DIRECTE

Favorite du tournoi; la France aura la faveur des pronostics face à la Nati, qui n'a jamais battu les Bleus dans un grand tournoi. La France sort d'une phase de groupes contrôlée dans l'ensemble: une victoire inaugurale contre l'Allemagne et deux nuls contre la Hongrie et le Portugal. Fidèle à leurs réputations, les Bleus ont fait preuve de solidité collective pour terminer en tête du "groupe de la mort".

La Suisse est un des meilleurs troisièmes qualifiés pour les huitièmes. Les troupes de Vladimir Petkovic ont validé leur billet pour les 8e de finale en battant la Turquie 3-1 lors de la dernière journée. Avant cela, les Suisses avaient fait 1-1 contre le Pays de Galles et s'étaient inclinés 3-0 face à l'Italie. Les vainqueurs de deux huitièmes de finale de lundi se retrouveront vendredi à Saint-Petersbourg (18h) dans un quart de finale dont le vainqueur sera opposé au vainqueur d'Italie - Belgique, aussi programmé vendredi, à Munich (21h).

Après avoir joué tous ses matches de poule à Séville, l'Espagne, qui a terminé 2e du groupe E derrière la Suède, mettra le cap sur la capitale danoise pour y affronter les vice-champions du monde croates, qui ont pour la part bouclé le 1er tour à la 2e place du groupe D derrière l'Angleterre.LA CROATIE SANS PERISIC La Croatie, qui sera privée d'Ivan Perisic, positif au Covid, comptera sur son capitaine Luka Modric, Ballon d'Or en 2018, pour s'imposer face à une Espagne qui s'est réveillée lors de son dernier match. Après deux matchs nuls (1-1) peu emballants contre la Suède et la Pologne, la Roja avait corrigé la Slovaquie sur un score sans appel: 5-0. De quoi donner l'espoir à une sélection qui n'a plus dépassé le stade des huitièmes de finale depuis 2012, année du sacre contintental de la Roja. Battus par l'Angleterre (1-0) et accrochés par les Tchèques (1-1); les Croates ont eux aussi dû attendre la 3e journée de la phase de poules pour signer leur première victoire (3-1 face à l'Ecosse). Le second match de la soirée verra les voisins français et suisses s'affronter dans la capitale roumaine (21h).UNE SUISSE QUI N'AIME PAS LES MATCHES À ÉLIMINATION DIRECTEFavorite du tournoi; la France aura la faveur des pronostics face à la Nati, qui n'a jamais battu les Bleus dans un grand tournoi. La France sort d'une phase de groupes contrôlée dans l'ensemble: une victoire inaugurale contre l'Allemagne et deux nuls contre la Hongrie et le Portugal. Fidèle à leurs réputations, les Bleus ont fait preuve de solidité collective pour terminer en tête du "groupe de la mort". La Suisse est un des meilleurs troisièmes qualifiés pour les huitièmes. Les troupes de Vladimir Petkovic ont validé leur billet pour les 8e de finale en battant la Turquie 3-1 lors de la dernière journée. Avant cela, les Suisses avaient fait 1-1 contre le Pays de Galles et s'étaient inclinés 3-0 face à l'Italie. Les vainqueurs de deux huitièmes de finale de lundi se retrouveront vendredi à Saint-Petersbourg (18h) dans un quart de finale dont le vainqueur sera opposé au vainqueur d'Italie - Belgique, aussi programmé vendredi, à Munich (21h).