S'il cherchera avant tout à renouveller son sacre avec le Portugal, le quintuple Ballon d'or pourrait aussi devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe des nations. Il co-détient actuellement le record avec Michel Platini.

Le Portugais Cristiano Ronaldo entame son cinquième championnat d'Europe des nations avec un enthousiasme intact.

"Je suis à cet Euro comme si c'était le premier. Je me sens aussi motivé, voire plus, qu'en 2004 lors de mon premier championnat d'Europe", a déclaré jeudi le joueur de 36 ans au magazine "360" de la fédération portugaise. "Nous sommes les champions en titre et nous sommes à nouveau parmi les prétendants au trophée. "Il ne sert à rien de promettre des titres ou de faire des prédictions. Ce que je peux promettre, c'est que nous irons à chaque match pour gagner", a ajouté le capitaine portugais. Les champions en titre débutent leur tournoi contre la Hongrie à Budapest mardi.

Lire aussi: EURO 2021: le Portugal, l'autre génération dorée Sur la route d'un nouveau titre européen, Ronaldo sera épaulé par des joueurs très performant comme Bruno Fernandes (photo) ou Bernardo Silva. © iStock

Quatre jours plus tard, l'Allemagne sera leur adversaire à Munich. L'équipe de Ronaldo affrontera ensuite la France, championne du monde, à Budapest le 23 juin, dans son dernier match du groupe F. "Ce sont les adversaires contre lesquels nous avons été tirés au sort. Nous respectons toutes les équipes", a déclaré Ronaldo à propos de ce groupe difficile. "Il n'y a pas de matches faciles". Avec l'ancien international français Michel Platini, Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Europe avec un total de neuf buts. Au lendemain de leur victoire contre Israël (4-0) à Lisbonne, les Portugais ont effectué une dernière séance d'entraînement dans leur capitale, jeudi, avant de s'envoler pour leur base durant l'Euro de Budapest, en Hongrie.

Lire aussi: La fiche de présentation du Portugal

Le Portugais Cristiano Ronaldo entame son cinquième championnat d'Europe des nations avec un enthousiasme intact."Je suis à cet Euro comme si c'était le premier. Je me sens aussi motivé, voire plus, qu'en 2004 lors de mon premier championnat d'Europe", a déclaré jeudi le joueur de 36 ans au magazine "360" de la fédération portugaise. "Nous sommes les champions en titre et nous sommes à nouveau parmi les prétendants au trophée. "Il ne sert à rien de promettre des titres ou de faire des prédictions. Ce que je peux promettre, c'est que nous irons à chaque match pour gagner", a ajouté le capitaine portugais. Les champions en titre débutent leur tournoi contre la Hongrie à Budapest mardi. Quatre jours plus tard, l'Allemagne sera leur adversaire à Munich. L'équipe de Ronaldo affrontera ensuite la France, championne du monde, à Budapest le 23 juin, dans son dernier match du groupe F. "Ce sont les adversaires contre lesquels nous avons été tirés au sort. Nous respectons toutes les équipes", a déclaré Ronaldo à propos de ce groupe difficile. "Il n'y a pas de matches faciles". Avec l'ancien international français Michel Platini, Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Europe avec un total de neuf buts. Au lendemain de leur victoire contre Israël (4-0) à Lisbonne, les Portugais ont effectué une dernière séance d'entraînement dans leur capitale, jeudi, avant de s'envoler pour leur base durant l'Euro de Budapest, en Hongrie.