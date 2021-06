Une première entre Belges et Portugais, un seul tir cadré, le record d'âge d'un défenseur, un marathonien des Ardennes et le running gag des coups francs de Ronaldo. Tous les chiffres à retenir se trouvent ici.

Les chiffres de la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de l'Euro après sa victoire clinique contre le Portugal (1-0) dimanche soir sur la pelouse du stade La Cartuja de Séville.

UNE PREMIÈRE ENTRE LES DEUX PAYS

1 : C'était la première rencontre dans une phase finale d'un grand tournoi entre Belges et Portugais. La Seleçao restait d'ailleurs sur cinq matches sans défaite et n'avait plus perdu contre les Diables Rouges depuis septembre 1989.

RÉALISME TOTAL

3 : La Belgique est le 3e pays qui parvient à s'imposer lors d'une rencontre de cet Euro 2020 avec un seul tir cadré. La France et la Finlande, respectivement contre l'Allemagne et le Danemark, avaient déjà signé pareille performance. À l'inverse, jamais le Portugal n'avait connu la défaite à l'Euro en tirant 24 fois au but.

LE QUATRE-QUARTS

4 : Comme le nombre de tournois consécutifs où la Belgique parvient à se hisser en quarts de finale. Elle a été battue à ce stade de la compétition au Mondial 2014, par l'Argentine, et à l'Euro 2016, par le pays de Galles, avant d'atteindre le dernier carré du Mondial 2018.

MARATHONMEUNIER

11,79 : En kilomètres, la distance parcourue par Thomas Meunier sur l'ensemble de la rencontre. Auteur d'un match abouti, le joueur du Borussia Dortmund est le joueur à avoir couvert le plus de terrain. Même si c'est sa prestation défensive qui aura le plus marqué les esprits.

AU MOINS, RONALDO EN A CADRÉ UN

28 : Le nombre de coups francs directs tentés par Cristiano Ronaldo depuis l'Euro 2004. Le capitaine portugais n'en a converti aucun malgré une tentative cadrée sur Courtois. Et ça fait de nombreuses années, dans toutes les compétitions que le quintuple Ballon d'or peine à créer le danger sur coup franc. Une obstination qui fait un peu peine à voir alors que les Lusitaniens possèdent dans leurs rangs des joueurs habiles dans l'exercice comme Guerreiro ou Bruno Fernandes.

PEPE LE VIEUX (ET TOUJOURS AUSSI MÉCHANT)

38 ans et 121 jours : Le défenseur central Pepe est devenu le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de l'Euro à débuter un match à élimination directe du tournoi continental. Le coude toujours en avant.

AVOIR LA POSSESSION NE SUFFIT PAS (ENCORE UNE FOIS)

56 : Le pourcentage de possession de balle, en faveur du Portugal. Dominatrice mais pas concrète, la Seleçao a aussi hérité de 3 corners, contre aucun pour les Belges. Alors Thibaut Courtois, ça fait quoi de gagner sans dominer ?

WITSEL, MONSIEUR PROPRE

96 : Le pourcentage de passes réussies par Axel Witsel durant la rencontre. Aucun autre joueur n'a fait mieux. 11.504 : Le nombre de spectateurs présents au stade La Cartuja qui affiche une capacité de 60.000 places. C'était le dernier rendez-vous dans l'enceinte sévillane, qui a remplacé au pied levé Bilbao.

