C'est le 2e forfait de la sélection batave après Donny van de Beek.

Le championnat d'Europe de football est terminé pour Luuk de Jong. L'attaquant néerlandais de Séville s'est blessé au genou lors de l'entraînement de l'équipe néerlandaise mardi. Il ne jouera plus lors de l'Euro.

Avec la perte de De Jong, la sélection de l'entraîneur néerlandais Frank de Boer ne se compose désormais plus que de 24 joueurs. Le milieu de terrain Donny van de Beek (Manchester United) a déjà dû déclarer forfait. De Jong a été touché au genou gauche par Cody Gakpo (PSV) lors d'un entraînement. Il a pu quitter le terrain seul, mais en boitant. Lors des matches de groupe contre l'Ukraine (3-2) et l'Autriche (2-0), il est entré en jeu comme remplaçant peu avant la fin. Lundi, il est resté sur le banc lors du dernier match de groupe contre la Macédoine du Nord (3-0). De Jong faisait partie du onze de l'entraîneur De Boer lors des qualifications pour la Coupe du monde au printemps. Lors de la préparation et pendant l'Euro, Wout Weghorst (Wolfsburg) lui a été préféré.

Contre la Macédoine du Nord, Donyell Malen (PSV) a joué comme deuxième attaquant aux côtés de Memphis Depay (Lyon). Les Pays-Bas ont remporté leurs trois matches de groupe au championnat d'Europe. Leur adversaire pour les huitièmes de finale n'est pas encore connu.

