Les mesures anti-Covid vont être renforcées à Saint-Pétersbourg, l'une des 11 villes-hôtes de l'Euro de football, pour tenter d'enrayer un rebond des contaminations, ont annoncé lundi les autorités de la deuxième ville russe, où les Diables Rouges affronteront la Finlande le 21 juin dans le cadre de la 3e journée du groupe B.

A partir de jeudi, plus aucune nourriture ne sera vendue dans les fan-zones de l'Euro 2020, les espaces de restauration et les aires de jeux pour enfants seront fermés dans les centres commerciaux, la jauge sera diminuée dans les cinémas et les restaurants devront également fermer entre 02h00 et 06h00 du matin, précisent dans un communiqué les autorités de Saint-Pétersbourg.

"Les personnes participant à des événements publics, y compris ceux en plein air, auront l'obligation de porter des masques", ajoutent-elles. De nombreux Russes refusent de porter le masque dans les transports ou les lieux publics. Les contaminations sont reparties à la hausse en Russie, qui a enregistré dimanche 14.723 nouveaux cas de coronavirus, dont 7.704 cas à Moscou, de loin le pire foyer de l'épidémie dans le pays devant Saint-Pétersbourg, qui doit au total accueillir sept matches de l'Euro, dont un quart de finale.

Au total, la Russie a officiellement recensé plus de cinq millions de cas de coronavirus, dont 126.430 décès. Le pays est l'un des plus touchés par la pandémie, mais la campagne de vaccination lancée en décembre traîne sur fond de méfiance générale de la population. Depuis décembre, à peine 18 millions de Russes, soit environ 12% de la population, ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid, selon les chiffres officiels.

