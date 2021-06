Grâce à l'Ukrainien Roman Yaremchuk, la Pro League belge est représentée avec deux goals, soit 23 de moins que les joueurs actifs dans le championnat italien.

Les joueurs actifs la saison dernière en Serie A, le championnat d'Italie de football, ont été les plus prolifiques de la phase de poule de l'Euro avec 25 des 94 buts déjà marqués. Les joueurs de Bundesliga, le championnat allemand, suivent avec 22 buts. Ces chiffres ont été publiés jeudi par Opta, spécialiste des statistiques.

LA PREMIER LEAGUE SEULEMENT TROISIÈME

Les joueurs de Premier League anglaise occupent la troisième place de ce classement avec 17 buts devant ceux de La Liga espagnole (4) et la Ligue 1 française (3). La Jupiler Pro League est également présente dans ce classement grâce aux deux buts de Roman Yaremchuk, l'attaquant de La Gantoise, avec l'Ukraine. Le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus) est le meilleur buteur actuel de l'Euro 2020 avec cinq buts. Cinq joueurs avec trois buts suivent 'CR7' au classement: Romelu Lukaku (Inter Milan), le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich), le Tchèque Patrik Schick (Bayer Leverkusen), le Suédois Emil Forsberg (RB Leipzig) et le Néerlandais Georginio Wijnaldum (qui a quitté Liverpool pour le Paris Saint-Germain).

