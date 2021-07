Il se rendra à Londres dès le samedi pour vivre la veille du match avec ses équipiers et rentrera en Italie en même temps que la sélection azzurra.

Leonardo Spinazzola, sorti blessé contre la Belgique en quarts de finale de l'Euro et opéré du tendon d'Achille quelques jours plus tard, assistera à la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, dimanche, à Wembley, a indiqué jeudi la Gazzetta dello Sport.

Selon le quotidien, Spinazzola se rendra dès samedi à Londres pour vivre la veille du match avec ses équipiers et rentrera en Italie avec la sélection. Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 2 juillet contre les Diables Rouges, Spinazzola a été soumis à une "suture du tendon d'Achille de la jambe gauche". Il sera écarté des terrains pendant au moins six mois.

