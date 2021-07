Le Danemark s'est qualifié pour les demi-finales de l'Euro de football grâce à sa victoire 2-1 sur la République tchèque, samedi, à Bakou, en quarts de finale.

Thomas Delaney (5e) et Kasper Dolberg (42e) ont inscrit les buts danois en première période. Patrik Schick a relancé le suspense en début de seconde période (49e), rejoignant Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs avec 5 buts chacun.

Les Danois ont tenu bon afin d'atteindre le dernier carré de l'Euro pour la première fois depuis leur sacre surprise de 1992.

En demi-finales, mercredi 7 juillet à Londres, le Danemark affrontera le vainqueur d'Ukraine/Angleterre, programmé en soirée (21h00).

Le Danermark ouvrait le score dès sa première occasion. Un corner de la droite de Jens Stryger trouvait la tête de Thomas Delaney, libre de tout marquage. La tête croisée du milieu de terrain ne laissait aucune chance à Tomas Vaclik (0-1, 5e).

La réaction tchèque passait par Patrik Schick, Andreas Christensen s'interposait pour contrer le tir (12e).

Les Danois restaient menaçants par Mikkel Damsgaard, dont le tir était dévié par Vaclik (13e), et Delaney, lequel manquait de peu le cadre (16e).

A la 22e minute, Tomas Holes, parti dans le dos de la défense, butait sur Kasper Schmeichel. Le gardien ne devait pas trop s'employer sur une reprise de Holes (35e). Son collègue Vaclik devait lui se détendre pour repousser l'envoi de Damsgaard (37e).

Le Danemark doublait la mise juste avant la pause. Lancé sur la gauche, Joakim Maehle délivrait un magnifique centre de l'extérieur du pied vers le second poteau, où surgissait Kasper Dolberg, l'attaquant reprenait en un temps pour inscrire son troisième but du tournoi.

Au retour des vestiaires, les Tchèques partaient à l'assaut du but danois. Schmeichel repoussait les tentatives de Michael Krmencik (46e) et de Jakub Jankto (47e), mais il devait s'incliner sur la frappe de Schick, servi au niveau du point de penalty par Vladimir Coufal (1-2, 49e). L'attaquant inscrivait son 5e but de la compétition, rejoignant Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs.

Vaclik se montrait intraitable face à Yussuf Poulsen (69e et 78e) pour maintenir son équipe en course, tandis que Schmeichel déviait juste ce qu'il fallait un centre venant de la droite pour empêcher Tomas Soucek de mettre la tête (74e).

Le Danemark rencontrera en demi-finale, mercredi à Wembley, le vainqueur d'Ukraine/Angleterre, programmé à 21h00.

Le Danemark disputera les demi-finales de l'Euro pour la quatrième fois de son histoire. Vainqueurs de l'Euro 1992, les Danois ont été éliminés en demi-finales en 1964, battus par l'Union soviétique, et en 1984, défaits par l'Espagne.

Thomas Delaney (5e) et Kasper Dolberg (42e) ont inscrit les buts danois en première période. Patrik Schick a relancé le suspense en début de seconde période (49e), rejoignant Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs avec 5 buts chacun. Les Danois ont tenu bon afin d'atteindre le dernier carré de l'Euro pour la première fois depuis leur sacre surprise de 1992. En demi-finales, mercredi 7 juillet à Londres, le Danemark affrontera le vainqueur d'Ukraine/Angleterre, programmé en soirée (21h00). Le Danermark ouvrait le score dès sa première occasion. Un corner de la droite de Jens Stryger trouvait la tête de Thomas Delaney, libre de tout marquage. La tête croisée du milieu de terrain ne laissait aucune chance à Tomas Vaclik (0-1, 5e). La réaction tchèque passait par Patrik Schick, Andreas Christensen s'interposait pour contrer le tir (12e). Les Danois restaient menaçants par Mikkel Damsgaard, dont le tir était dévié par Vaclik (13e), et Delaney, lequel manquait de peu le cadre (16e). A la 22e minute, Tomas Holes, parti dans le dos de la défense, butait sur Kasper Schmeichel. Le gardien ne devait pas trop s'employer sur une reprise de Holes (35e). Son collègue Vaclik devait lui se détendre pour repousser l'envoi de Damsgaard (37e). Le Danemark doublait la mise juste avant la pause. Lancé sur la gauche, Joakim Maehle délivrait un magnifique centre de l'extérieur du pied vers le second poteau, où surgissait Kasper Dolberg, l'attaquant reprenait en un temps pour inscrire son troisième but du tournoi. Au retour des vestiaires, les Tchèques partaient à l'assaut du but danois. Schmeichel repoussait les tentatives de Michael Krmencik (46e) et de Jakub Jankto (47e), mais il devait s'incliner sur la frappe de Schick, servi au niveau du point de penalty par Vladimir Coufal (1-2, 49e). L'attaquant inscrivait son 5e but de la compétition, rejoignant Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs. Vaclik se montrait intraitable face à Yussuf Poulsen (69e et 78e) pour maintenir son équipe en course, tandis que Schmeichel déviait juste ce qu'il fallait un centre venant de la droite pour empêcher Tomas Soucek de mettre la tête (74e). Le Danemark rencontrera en demi-finale, mercredi à Wembley, le vainqueur d'Ukraine/Angleterre, programmé à 21h00. Le Danemark disputera les demi-finales de l'Euro pour la quatrième fois de son histoire. Vainqueurs de l'Euro 1992, les Danois ont été éliminés en demi-finales en 1964, battus par l'Union soviétique, et en 1984, défaits par l'Espagne.