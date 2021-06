La République Tchèque, qui avait été battue à deux reprises par son hôte écossais pendant la dernière Nations League, réussit son entrée dans le tournoi grâce à un Patrik Schick inspiré, auteur d'un lob magistral des 50 mètres.

La République Tchèque s'est imposée lors de son premier match de l'Euro 2021 face à l'Écosse (0-2). C'est l'attaquant du Bayer Leverkusen Patrik Schick qui a marqué les deux buts tchèques aux 42e et 52e minute. Avec ce succès, la Tchéquie (3 points) partage la tête du groupe avec l'Angleterre, vainqueur 1-0 contre la Croatie dimanche. La Croatie et l'Ecosse ferment la marche avec 0 point.

Devant 12.000 spectateurs à Hampden Park, les Écossais, de retour dans un grand tournoi depuis le Mondial 1998, démarraient leur match tambour battant mais seul John McGinn parvenait à amener un peu de danger dans le rectangle tchèque (6e). La Tchéquie entrait ensuite dans son match et Patrik Schick alertait une première fois David Marshall, le portier écossais (16e).

La barre transversale pour l'Ostendais Jack Hendry

La première occasion franche des Écossais survenait dans la foulée mais Lyndon Dykes ne parvenait pas à conclure un beau mouvement collectif (18e). Dans une rencontre très intense sur le plan physique, la 'Tartan Army' passait tout près de l'ouverture du score mais le tir d'Andy Robertson était détourné du bout des doigts par Tomas Vaclik, le gardien tchèque (32e). Alors que l'on se dirigeait vers un score nul au repos, Schick sortait de sa boîte pour donner l'avance à la Tchèquie. L'attaquant de Leverkusen sautait plus haut que la défense écossaise pour tromper Marshall (42e).

L'Écosse remontait sur le terrain avec la ferme intention d'égaliser mais la frappe de Jack Hendry, prêté par le Celtic à Ostende, heurtait la barre transversale (48e).

Déjà le but du tournoi pour Schick ?

Dans le dur, les Tchèques pouvaient se reposer sur un coup de génie de Schick. Sur une perte de balle écossaise, le buteur tchèque envoyait un lob du rond central au fond des filets de Marshall (52e).

Les troupes de Steven Clarke ne se laissaient pas abattre et repartaient à l'assaut du but adverse. Dykes héritait de deux occasions franches en l'espace de quatre minutes mais l'attaquant écossais butait à chaque fois sur Vaclik (62e, 66e). Les Tchèques profitaient alors des espaces dans la défense écossaise mais Schick ne parvenait pas à réaliser le coup de chapeau (81e).

Avec cette victoire, la Tchéquie rejoint l'Angleterre, qui avait battu la Croatie dimanche (1-0), en tête du groupe D. La Croatie et l'Écosse restent bloquées à 0 point. Les deux rencontres de la première journée du groupe E sont encore au programme lundi avec Pologne-Slovaquie à Saint-Pétersbourg (18h00) et Espagne-Suède à Séville (21h00).hèque envoyait un lob du rond central au fond des filets de Marshall (52e).

