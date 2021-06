Le but sur penalty de Forsberg (77e) a suffi au bonheur des Suédois. Ils sont provisoirement en tête du groupe E en attendant l'issue de la rencontre en l'Espagne et la Pologne.

La Suède a pris provisoirement la tête du groupe E de l'Euro après sa victoire sur la Slovaquie vendredi après-midi (1-0). Le but sur penalty de Forsberg (77e) a suffi au bonheur des Suédois.

Le début de rencontre a été un long round d'observation entre les deux équipes. Avec déjà trois points dans sa besace avant le coup d'envoi, la Slovaquie n'avait visiblement aucune intention de partir tête baissée à l'assaut des buts suédois au risque de trop se découvrir derrière.

En face, la Suède affichait aussi des intentions - bien que plus offensives que face à l'Espagne - relativement prudentes. Cette observation a longtemps duré et les deux équipes se sont neutralisées tout au long de la première période sans parvenir à réellement inquiéter l'adversaire.

Après la pause, Olsson a parfaitement débordé côté droit pour trouver la tête d'Augustinsson dans le rectangle mais Dubravka a sorti un arrêt cinq étoiles. La Suède a progressivement intensifié sa pression sur la Slovaquie et la tête d'Isak en était un bon exemple. Le longiligne attaquant suédois l'a placée juste au-dessus du but slovaque.

Le même Isak a ensuite passé en revue toute la défense slovaque à lui seul avant de frapper et solliciter Dubravka qui a dû s'employer pour détourner l'envoi.

À un quart d'heure du terme, la Suède a, à nouveau, accéléré le tempo avec une déviation subtile d'Isak pour Quaison, heurté en pleine course par le portier slovaque dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité pour indiquer le point de penalty. Forsberg s'est chargé de le convertir avec beaucoup de sang-froid (1-0, 77e).

La Suède a réussi à conserver son avantage jusqu'au terme de la partie face à une Slovaquie qui a peiné tout au long de la rencontre à se créer de véritables occasions.

Grâce à cette victoire, la Suède compte désormais 4 points au classement du groupe E après son nul contre l'Espagne (0-0) lors de la 1re journée. La Slovaquie reste bloquée à trois unités, engrangées lors de sa victoire face à la Pologne quelques jours plus tôt (2-1). Dans le même groupe, l'Espagne et la Pologne s'affronteront ce samedi sur le coup de 21h00.

