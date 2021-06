La Suisse a éliminé la France, championne du monde, en 8e de finale de l'Euro de football, lundi, à Bucarest. La 'Nati' s'est imposée aux tirs au but (4-5). Le temps règlementaire et les prolongations s'étaient achevés sur un score de 3 buts partout.

Après l'ouverture du score d'Haris Seferovic (15e) et un penalty manqué de Ricardo Rodriguez (55e), les Bleus ont renversé la situation par Karim Benzema (57e et 59e) et Paul Pogba (75e). Mais Seferovic (81e) et Mario Gavranovic (90e) ont remis les deux équipes à égalité. Le score n'a pas bougé en prolongations. Aux tirs au but, Kylian Mbappé, dernier tireur français, a été le seul à manquer sa tentative. La Suisse rencontrera l'Espagne vendredi à Saint-Pétersbourg (18h00) en quarts de finale.

La France se montrait rapidement menaçante via Raphaël Varane (2e). Le défenseur ne cadrait pas sa tête.

La Suisse trouvait l'ouverture au quart d'heure. Steven Zuber centrait de la gauche, Haris Seferovic surgissait au premier poteau pour placer une tête, Hugo Lloris ne pouvait que constater les dégâts.

Les Bleus réagissaient aussitôt. Adrien Rabiot s'infiltrait sur la gauche et centrait, le gardien Yann Sommer devançait l'arrivée de Karim Benzema (23e). Une frappe de Kylian Mbappé manquait de peu le cadre (26e). La première période s'achevait sur une tête à côté de Manuel Akanji (42e).

La seconde période démarrait sur les chapeaux de roue. Breel Embolo semait la panique dans la défense et centrait en retrait, Benjamin Pavard parvenait à écarter le danger avant l'arrivée de Seferovic (50e).

La Suisse héritait ensuite d'un penalty pour une faute de Pavard sur Zuber, sifflé par l'arbitre argentin Fernando Rapallini après intervention du VAR. Hugo Lloris choisissait le bon côté et repoussait la tentative de Ricardo Rodriguez (55e).

Le match basculait alors en faveur de la France, qui marquait deux buts en trois minutes par Karim Benzema. Lancé par Mbappé, l'attaquant du Real Madrid égalisait en trompant Sommer d'un ballon piqué (57e). Deux minutes plus tard, Benzema se trouvait au second poteau pour reprendre le ballon après une première tentative de Griezmann repoussée par Sommer (2-1, 59e).

Le troisième but français tombait à un quart d'heure du terme. Paul Pogba récupérait le ballon à 20 mètres du but et l'envoyait dans la lucarne de Sommer (3-1, 75e).

La Suisse ne s'avouait pas vaincue pour autant. Sur un centre de la droite Kevin Mbabu, Seferovic montrait à nouveau la qualité de son jeu de tête et relançait le suspense (3-2, 81e).

La 'Nati' pensait égaliser à cinq minutes de la fin, mais Mario Gavranovic se trouvait en position de hors-jeu. La deuxième était la bonne pour l'attaquant suisse, qui, après une perte de balle de Pogba, se présentait dans la surface, driblait Presnel Kimpembe et remettait les deux équipes à égalité (3-3, 90e).

Tout restait possible dans ce match. Lancé vers le but français, Admir Mehmedi poussait son ballon trop loin et permettait la sortie de Lloris (90e+4). Dans la foulée, la frappe de Kingsley Coman échouait sur la transversale (90e+5).

La rencontre se poursuivait en prolongations, où Benjamin Pavard butait sur Sommer (95e). Le rythme baissait légèrement, mais la France se montrait encore menaçante par Mbappé (110e). Après une tête de Giroud captée par Sommer (119e), l'arbitre Rapallini sifflait la fin du match.

C'est donc aux tirs au but que se jouait ce huitième de finale. Les neuf premiers tireurs réussissaient tous leur tentative. Le dernier, Kylian Mbappé, voyait le gardien suisse Yann Sommer repousser son tir. La Suisse éliminait ainsi la France.

La 'Nati' rencontrera l'Espagne, victorieuse 3-5 de la Croatie après prolongations, le 2 juillet à Saint-Pétersbourg (18h00) pour une place en demi-finales.

