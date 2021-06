La Finlande a battu le Danemark 0-1 dans le premier match du groupe B de l'Euro de football, samedi au Parken Stadion de Copenhague, la capitale du Danemark. La rencontre, dont le coup d'envoi a été donné à 18h30, a été interrompue, à la suite du malaise cardiaque du médian danois Christian Eriksen en fin de première période. Après une longue période d'inquiétude et d'incertitude, le match a repris samedi à 20h30, "à la demande des joueurs", alors que les nouvelles sur l'état du joueur de l'Inter Milan, transféré dans un état stable à l'hôpital, étaient rassurantes.

Avant cela, le temps s'est arrêté pendant de longues minutes au Parken Stadion de Copenhague, où 16.000 spectateurs ont été autorisés à garnir les tribunes, soit environ 45% de la capacité de l'enceinte. Erksen s'est écroulé tout seul le long de la ligne de touche à la 43e minute. Le match a été aussitôt interrompu, l'encadrement médical de l'équipe danoise est intervenu, rapidement rejoint par les services médicaux du tournoi, tandis que ses partenaires se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans, certains d'entre eux en larmes. Après de longues minutes alors que les services médicaux pratiquaient un massage cardiaque, l'arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Les joueurs sont remontés sur la pelouse une heure plus tard pour jouer les dernières minutes de la première période, ainsi que la seconde après cinq minutes de pause.

Alors que les Danois s'étaient créés plusieurs occasions depuis le coup d'envoi, c'est la Finlande, qualifiée pour la première fois de son histoire pour un grand tournoi, qui ouvrait le score à l'heure de jeu. Servi par Uronen, Joel Pohjanpalo trompait Kasper Schmeicher de la tête, devenant le premier buteur de l'histoire de la Finlande en phase finale de l'Euro.

Le gardien finlandais Kukas Hradecky connut lui aussi son heure de gloire à la 74e lorsqu'il arrêrta le penalty de Pierre-Emile Hojberg accordé pour une faute d'Arajuuri sur Yussuf Poulsen.

Le score n'évoluait plus et le "Hiboux Grands-Ducs" finlandais prenaient les 3 points.

Le 2e match de la 1e journée du groupe B opppose la Belgique à la Russie samedi soir (21h) à Saint-Petersbourg.

Le Danemark recevra les Diables Rouges jeudi à Copenhague (18h) pour le compte de la 2e journée. La veille, la Russie aura reçu les "Hiboux Grands-Ducs" (Huuhkajat), surnom de la sélection finlandaise, à Saint-Pétersbour (15h).

Les matches de la 3e et dernière journée du groupe B auront lieu le 21 juin (21h): Finlande - Belgique à Saint-Pétersbourg et Russie - Danemark Copenhague.

Avant cela, le temps s'est arrêté pendant de longues minutes au Parken Stadion de Copenhague, où 16.000 spectateurs ont été autorisés à garnir les tribunes, soit environ 45% de la capacité de l'enceinte. Erksen s'est écroulé tout seul le long de la ligne de touche à la 43e minute. Le match a été aussitôt interrompu, l'encadrement médical de l'équipe danoise est intervenu, rapidement rejoint par les services médicaux du tournoi, tandis que ses partenaires se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans, certains d'entre eux en larmes. Après de longues minutes alors que les services médicaux pratiquaient un massage cardiaque, l'arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Les joueurs sont remontés sur la pelouse une heure plus tard pour jouer les dernières minutes de la première période, ainsi que la seconde après cinq minutes de pause. Alors que les Danois s'étaient créés plusieurs occasions depuis le coup d'envoi, c'est la Finlande, qualifiée pour la première fois de son histoire pour un grand tournoi, qui ouvrait le score à l'heure de jeu. Servi par Uronen, Joel Pohjanpalo trompait Kasper Schmeicher de la tête, devenant le premier buteur de l'histoire de la Finlande en phase finale de l'Euro. Le gardien finlandais Kukas Hradecky connut lui aussi son heure de gloire à la 74e lorsqu'il arrêrta le penalty de Pierre-Emile Hojberg accordé pour une faute d'Arajuuri sur Yussuf Poulsen. Le score n'évoluait plus et le "Hiboux Grands-Ducs" finlandais prenaient les 3 points. Le 2e match de la 1e journée du groupe B opppose la Belgique à la Russie samedi soir (21h) à Saint-Petersbourg. Le Danemark recevra les Diables Rouges jeudi à Copenhague (18h) pour le compte de la 2e journée. La veille, la Russie aura reçu les "Hiboux Grands-Ducs" (Huuhkajat), surnom de la sélection finlandaise, à Saint-Pétersbour (15h). Les matches de la 3e et dernière journée du groupe B auront lieu le 21 juin (21h): Finlande - Belgique à Saint-Pétersbourg et Russie - Danemark Copenhague.