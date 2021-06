Les vice-champions du monde ont battu l'Ecosse à Hampden Park (1-3) pendant que les Three Lions venaient à bout des Tchèques (1-0) pour finir premiers du groupe D.

La Croatie s'est imposée 3-1 lors du troisième et dernier match du groupe D contre l'Écosse mardi à Glasgow. Grâce aux buts de Nikola Vlasic (17e, 1-0) , Luka Modric (62e, 2-1) et Ivan Perisic (77e, 3-1), les vice-champions du monde (4 points) prennent même la deuxième place à la différence de buts à la Tchéquie battue 1-0 par l'Angleterre. Les Écossais, qui ont égalisé temporairement par Callum McGregor (42e, 1-1), sont éliminés ('1 point).

LE CHOIX DU GABARIT POUR DALIC

Zlatko Dalic a titularisé pour la première fois Vlasic, Bruno Petkovic et Josip Juranovic, des 'gabarits' pour contrer la puissance physique écossaise. Le sélectionneur croate a surtout retrouvé Marcelo Brozovic, forfait contre la Tchéquie à cause d'une blessure au genou. Avec Mateo Kovacic, le milieu de l'Inter Milan était appelé à faire le ménage derrière Modric. Le coach écossais Steve Clarke a été forcé de se passer de Billy Gilmour, testé positif au Covid-19, et il l'a remplacé par Stuart Armstrong. Devant leur public, les Écossais ont mis une grosse pression forçant deux corners d'entrée de jeu (1re) et un centre enroulé de John McGinn a été sorti des poings par Dominik Livakovic (6e). Si les milieux écossais McGinn et Armstrong passaient sans problème dès qu'ils accéléraient, la ligne médiane croate n'était pas submergée pour autant. Écarté par Modric, Juranovic a centré au deuxième poteau où Ivan Perisic a rabattu en retrait de la tête pour Vlasic, qui a contrôlé avant de marquer du gauche (17e, 1-0). Après avoir suffoqué quelques minutes, l'Écosse s'est ressaisie et isolé par Andrew Robertson, qui avait profité d'une perte de balle de Modric, McGinn a écrasé sa frappe (25e). La rencontre était de plus en plus hachée quand, sur un contre rapide, McGregor a profité d'un renvoi sur lui dans l'axe pour marquer son premier goal en sélection (42e, 1-1).

Le capitaine croate, Ballon d'or 2018, a permis au Damier croate de prendre la tête grâce à une frappe extérieure du pied droit imparable © iStock

MODRIC, ROI DE L'EXTER

À la pause, le Flower of Scotland a résonné dans l'Hampden Park et paradoxalement, l'hymne écossais a plus motivé les Croates, qui se sont mis à tourner autour du rectangle adverse. Les Britanniques l'ont échappé belle quand Josko Gvardiol a eu un contrôle un peu long alors que Vlasic l'avait envoyé face à face avec David Marshall (50e). Le gardien écossais a encore remporté un duel face à Perisic, qui avait été bien lancé par Modric (56e) C'est alors que le capitaine des maillots à damiers a séché Marshall d'un extérieur du pied droit (62e, 2-1).(Un but qui se révèle une troublante copie conforme de son but de l'Euro 2016 contre la Turquie) L'Écosse a bien tenté de se remettre du geste de classe de Modric, qui est devenu le plus jeune et le plus vieux joueur croate à avoir marqué dans un Euro mais la Croatie s'est mise à l'abri sur un corner au premier poteau de ...Modric, Perisic a croisé parfaitement sa tête (77e, 3-1). Le moment était venu pour les Croates de jouer la montre avec entrain face à des Écossais, qui avaient du mal à avancer. En huitièmes de finale, la Croatie affrontera le deuxième du groupe E.

STERLING RASSURE L'ANGLETERRE

L'Angleterre a livré une prestation convaincante pour s'imposer 1-0 contre la Tchéquie pour la 3e journée du groupe D de l'Euro mardi à Londres. Les Anglais valident par la même occasion la première place du groupe.

Après une prestation en demi-teinte contre l'Écosse, Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, opérait quatre changements dans son onze de base. Bukayo Saka, Jack Grealish, Kyle Walker et Harry Maguire étaient préférés à Phil Foden, Mason Mount, Tyrone Mings et Reece James. Les 'Three Lions' démarraient la rencontre sur les chapeaux de roues. Lancé en profondeur par Luke Shaw, Raheem Sterling lobait Tomas Vaclik, le portier tchèque, mais sa tentative échouait sur le poteau (2e). Ce n'était que partie remise pour l'attaquant de Manchester City qui ouvrait finalement le score en reprenant de la tête un centre de Grealish (10e). L'Angleterre poursuivait sa domination. Harry Kane s'offrait une balle de 0-2 mais le capitaine anglais butait sur Vaclik (26e). Dominée, la Tchéquie profitait de ses rares sorties pour amener le danger. Sur un centre dégagé par Shaw, Tomas Soucek tentait une reprise en un temps qui frôlait le montant du but anglais (35e).

null © iStock

UNE DEUXIEME MI-TEMPS ASSEZ PAUVRE

Le rythme était moins soutenu en seconde période. La Tchéquie se montrait plus présente dans la partie de terrain anglaise mais sans apporter le moindre danger devant le but de Jordan Pickford. Les deux équipes étant déjà qualifiées pour les huitièmes, les occasions se faisaient plus rares et seul un but annulé de Jordan Henderson (86e) venait pimenter la fin de rencontre. L'Angleterre attend son adversaire en huitièmes de finale où elle affrontera le deuxième du groupe F (Allemagne, France, Portugal, Hongrie) le mardi 29 juin à 18h00 à Wembley.

