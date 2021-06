Les maillots ukrainiens arborent la carte de l'Ukraine, Crimée incluse, une région que Moscou a annexée en 2014, ainsi que des territoires de l'Est, contrôlés par des séparatistes pro-russes.

L'Ukraine va devoir modifier le maillot qu'elle envisageait de porter durant l'Euro de football qui débute vendredi. A la demande de la Russie qui avait porté plainte officiellement mardi, l'UEFA a décidé d'imposer à l'Ukraine de modifier son maillot jugé "politique".

Les maillots ukrainiens arborent la carte de l'Ukraine, Crimée incluse, une région que Moscou a annexée en 2014, ainsi que des territoires de l'Est, contrôlés par des séparatistes pro-russes. Cette carte correspond aux frontières reconnues du pays. Y figurent également les slogans "Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux Héros !", formules tirées d'un chant patriotique et devenues un cri de ralliement lors du soulèvement populaire de Maïdan, en 2014, qui avait évincé un président soutenu par le Kremlin, Viktor Ianoukovitch. "Après une analyse plus approfondie", ce slogan est "clairement de nature politique" et "doit donc être retiré (...) en vue des matches de compétition de l'UEFA", a déclaré l'instance dirigeante du football en Europe.

