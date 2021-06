L'Ukraine s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de l'Euro en battant la Suède 2-1 après prolongations dans le dernier huitième de finale, mardi soir à Hampden Park, à Glasgow.

En quarts de finale, l'Ukraine affrontera samedi à Rome l'Angleterre, qui a éliminé l'Allemagne 2-0 plus tôt dans la soirée à Wembley.

Suédois et Ukrainiens n'avaient pu se départager à l'issue ds 90 minutes réglementaires, le marquoir affichant alors 1-1.

Oleksandr Zinchenko a ouvert le score d'une demi-volée du gauche à la 27e minute.

La Suède égalisait peu avant le repos: Emil Forsberg d'un tir puissant des 20 mètres et trompait Gerogiy Bushchan, inscrivant au passage son 4e but du tournoi, à une longueur de Cristiano Ronaldo, déjà éliminé.

En seconde mi-temps, les deux équipes touchaient du bois. D'abord l'Ukraine à la 55e minute, lorsque le tir de Serhiy Sydorchuk touchait le poteau de Robin Olsen. Les Suédois partaient en contre et à la conclusion de l'action, Forsberg envoyait le cuir sur la base du piquet ukrainien. L'attaquant du RB Leipzig voyait de nouveau le cadre du but, cette fois la transversale, repousser son tir à la 69e minute.

Le ballon ne voulait plus entrer dans les filets et pour la 4e fois dans ces 8e de finale, il fallut avoir recours aux prolongations. Des prolongations durant lesquelles la Suède se retrouva à 10 après l'exclusion, après intervention du VAR, de Marcus Danielson pour un tacle pied en avant sur Artem Besedin.

L'Ukraine ne parvenait toutefois pas à traduire sa supériorité numérique au marquoir et on pensait se diriger vers la séance de tirs au but, jusqu'aux arrêts de jeu. Moment chjoisi par Artem Dovbyk pour propulser le cuir au fond des filets et l'Ukraine en quarts de finale.

C'est la première fois que l'Ukraine se hisse en quarts de finale de l'Euro, après deux éliminations au 1er tour en 2012 et 2016. La "Zbirna" avait déjà atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2006. L'équipe était alors emmenée par son capitaine Andriy Chevtchenko, aujourd'hui sélectionneur de l'Ukraine.

