Décidément le pénalty sifflé en faveur de l'Angleterre lors de la prolongation contre le Danemark ne cesse de faire parler de lui.

L'UEFA, l'Union européenne de football, a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération anglaise (FA) jeudi, au lendemain de la victoire 2-1 après prolongations de l'Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l'Euro.

La procédure porte sur trois charges : "utilisation d'un pointeur laser par ses supporters, "perturbation causée par ses supporters pendant l'hymne national" et "allumage de feux d'artifice par ses supporters".

Concernant l'utilisation d'un pointeur laser, elle a été constatée au moment du penalty décisif. Des images télévisées montraient une lumière verte sur le visage du gardien Kasper Schmeichel juste avant que Harry Kane ne tire le penalty.

Au moment de devoir faire face à Kane sur penalty, Kasper Schmeichel a été visé aux yeux par un laser. 🤦‍♂️



Le Danois aura quand même néanmoins réussi à repousser le penalty dans un premier temps. 💪



📸 @TheMasterBucks pic.twitter.com/ptzkpT5XiX — Actu Foot (@ActuFoot_) July 8, 2021

Le gardien avait dans un premier temps repoussé l'envoi du capitaine anglais, mais ce dernier avait récupéré le ballon et offert la victoire à son équipe. Les deux autres inculpations portent sur l'hymne national danois, sifflé par les supporters anglais, et l'utilisation de feu d'artifice par les supporters. Plus de 60.000 spectateurs ont assisté à la rencontre à Wembley. La FA pourrait se voir infliger une amende.

L'UEFA, l'Union européenne de football, a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération anglaise (FA) jeudi, au lendemain de la victoire 2-1 après prolongations de l'Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l'Euro. La procédure porte sur trois charges : "utilisation d'un pointeur laser par ses supporters, "perturbation causée par ses supporters pendant l'hymne national" et "allumage de feux d'artifice par ses supporters". Concernant l'utilisation d'un pointeur laser, elle a été constatée au moment du penalty décisif. Des images télévisées montraient une lumière verte sur le visage du gardien Kasper Schmeichel juste avant que Harry Kane ne tire le penalty.Le gardien avait dans un premier temps repoussé l'envoi du capitaine anglais, mais ce dernier avait récupéré le ballon et offert la victoire à son équipe. Les deux autres inculpations portent sur l'hymne national danois, sifflé par les supporters anglais, et l'utilisation de feu d'artifice par les supporters. Plus de 60.000 spectateurs ont assisté à la rencontre à Wembley. La FA pourrait se voir infliger une amende.