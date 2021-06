Euro 2021: l'Italie punit la Turquie en match d'ouverture

L'Italie a battu la Turquie 0-3 vendredi, au Stadio Olimpico de Rome, en ouverture de l'Euro 2020 de football, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Après un but contre son camp de Merih Demiral (53e), Ciro Immobile (66e) et Lorenzo Insigne (79e) ont conforté le succès des 'Azzurri'.

© iStock