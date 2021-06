Incapable de se défaire de l'Autriche dans le temps réglementaire (0-0) en huitième de finale de l'Euro samedi, l'Italie a dû batailler ferme pour obtenir sa qualification pour les quarts de finale (2-1).

La Squadra a finalement trouvé la solution lors des prolongations grâce à des buts signés Chiesa (95e) et Pessina (105e). L'Autriche avait néanmoins réduit l'écart via Kalajdzic (114e).

L'Italie jouera son quart de finale à Munich, en Allemagne, le 2 juillet prochain (21h00). Son adversaire sera connu ce dimanche au terme du huitième de finale entre la Belgique et le Portugal.

