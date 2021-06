L'Espagne a attendu la 3e journée du groupe E pour décrocher sa première victoire de l'Euro mercredi à Séville. Face à la Slovaquie, la 'Roja' a déroulé avec un succès 5-0 qui lui permet de terminer deuxième de son groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale.

Pour ce match capital, Luis Enrique opérait quatre changements dans son onze de base avec la titularisation de Sergio Busquets, positif au coronavirus lors de la préparation, à la place de Rodri. Cesar Azpilicueta, Eric Garcia et Pablo Sarabia étaient eux préférés à Marcos Llorente, Pau Torres et Dani Olmo.

Comme attendu, l'Espagne mettait le pied sur le ballon dès le début de rencontre face à une équipe slovaque qui se contentait d'attendre devant son but. Malgré cela, la 'Roja' amenait souvent le danger devant le rectangle slovaque avec un centre-tir d'Alvaro Morata repoussé par Martin Dubravka (5e).

L'Espagne héritait ensuite d'un penalty pour une faute de Jakub Hromada sur Koke après l'intervention du VAR. Cependant, Morata voyait son envoi détourné par Dubravka (12e). Les joueurs de Luis Enrique poursuivaient leur domination et Pablo Sarabia puis Pedri manquaient tous les deux une occasion coup sur coup (19e).

Les Espagnols bénéficiaient finalement d'un coup de pouce de Dubravka pour ouvrir le score. Après un tir de Sarabia sur la latte, le portier slovaque boxait le ballon dans ses propres filets (30e). Un but qui libérait l'Espagne qui doublait la mise à quelques secondes du repos. Après un corner mal dégagé, Gerard Moreno centrait en direction d'Aymeric Laporte qui inscrivait son premier but pour la 'Roja' (45e+3).

L'Espagne poursuivait sur sa lancée en seconde période. Sur un centre de Jordi Alba, Sarabia inscrivait le troisième but espagnol (56e). La Slovaquie buvait le calice jusqu'à la lie et, sur sa première touche de balle, Ferran Torres plantait le 0-4 d'une 'Madjer' (67e). Dans la foulée, Juraj Kucka dégageait une tête de Pau Torres, à peine monté au jeu, dans son propre but (71e).

En huitièmes de finale, l'Espagne affrontera la Croatie, 2e du groupe D, le lundi 28 juin à 18h00 à Copenhague.

