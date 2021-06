L'Espagne et la Suède se sont quittés sur un nul vierge, lundi, à Séville, dans le groupe E de l'Euro de football. Il s'agit du premier 0-0 depuis le début du tournoi.

Le match suivait un scenario attendu: les Espagnols conservaient le ballon face à des Suédois bien en place. Ainsi, après 20 minutes de jeu, l'Espagne affichait 90 pour-cent de possession de balle, les Suédois n'effectuant que 25 passes depuis le coup d'envoi. Pourtant, la première occasion espagnole survenait après un long ballon aérien envoyé dans la surface par Koke et repris de la tête par Dani Olmo reprenait de la tête, le gardien suédois Robin Olsen détournait. Alvaro Morata héritait de la plus belle occasion espagnole de la première période.

Isolé devant le but après une intervention manquée du défenseur Marcus Danielson sur une passe de Jordi Alba, l'avant-centre ne parvenait pas à cadrer (38e). La Suède passait tout près de l'ouverture du score sur sa première opportunité. Décalé sur la droite du petit rectangle, Alexander Isak frappait, Marcos Llorente repoussait avant la ligne envoyant le ballon sur le poteau (41e). La première période s'achevait sur une frappe des 25 mètres, Olsen se détendait pour repousser (45e).

En seconde période, Morata manquait à nouveau le cadre en position favorable (50e). La Suède restait menaçante en contre. Isak semait la panique dans la défense espagnole et centrait, Marcus Berg, au second poteau, ne pouvait conclure (61e). En faisant sortir Isak, un attaquant, pour Viktor Claesson, un milieu de terrain, à 20 minutes du terme le sélectionneur suédois Jan Andersson affichait clairement son intention de viser un partage.

L'Espagne continuait à se heurter au mur suédois, à l'instar d'Olmo, qui voyait Danielsson contrer son tir (73e). Le gardien suédois Robin Olsen s'interposait également sur la dernière occasion espagnole, une tête de Gerard Moreno (90e).

Dans l'autre match du groupe, plus tôt dans la journée, la Slovaquie s'est imposée 1-2 face à la Pologne. La Slovaquie occupe ainsi seule la première place du groupe avec 3 points.

L'Espagne et la Suède suivent avec 1, la Pologne reste bloquée à 0. Lors de la deuxième journée, la Suède affrontera la Slovaquie le 18 juin (15h00) à Saint-Pétersbourg. Le lendemain (21h00), l'Espagne jouera contre la Pologne à Séville

