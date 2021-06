C'est un record absolu, qui égale même le total des buts contre-son-camp inscrits sur l'ensemble des éditions précédentes.

L'Espagnol Pedri a contribué à l'extraordinaire série de buts contre-son-camp lors de cet Euro 2020. Son but contre-son-camp de ce lundi soir dans le huitième de finale opposant l'Espagne à la Croatie, à la suite d'une erreur du gardien Unai Simon, était le neuvième but contre-son-camp de ce championnat d'Europe. C'est un record absolu, qui égale même le total des buts contre-son-camp inscrits sur l'ensemble des éditions précédentes.

Les Espagnols rejoignent l'Allemagne en tête des équipes les plus concernées par ces buts avec 3 csc dans les matchs de chaque nation (2 en leur faveur et 1 encaissé).

Merih Demiral, (Turquie) contre l'Italie (match d'ouverture)

Wojciech Szczesny (République Tchèque) contre la Slovaquie

Mats Hummels (Allemagne) contre la France

Lucas Hradecky (Finlande) contre la Belgique

Ruben Dias (Portugal) contre l'Allemagne

Raphaël Guerreiro (Portugal) contre l'Allemagne

Martin Dubravka (Slovaquie) contre l'Espagne

Juraj Kucka (Slovaquie) contre l'Espagne

Unaï Simon (Espagne) contre la Croatie

L'Espagnol Pedri a contribué à l'extraordinaire série de buts contre-son-camp lors de cet Euro 2020. Son but contre-son-camp de ce lundi soir dans le huitième de finale opposant l'Espagne à la Croatie, à la suite d'une erreur du gardien Unai Simon, était le neuvième but contre-son-camp de ce championnat d'Europe. C'est un record absolu, qui égale même le total des buts contre-son-camp inscrits sur l'ensemble des éditions précédentes.Les Espagnols rejoignent l'Allemagne en tête des équipes les plus concernées par ces buts avec 3 csc dans les matchs de chaque nation (2 en leur faveur et 1 encaissé).Merih Demiral, (Turquie) contre l'Italie (match d'ouverture)Wojciech Szczesny (République Tchèque) contre la SlovaquieMats Hummels (Allemagne) contre la FranceLucas Hradecky (Finlande) contre la BelgiqueRuben Dias (Portugal) contre l'AllemagneRaphaël Guerreiro (Portugal) contre l'AllemagneMartin Dubravka (Slovaquie) contre l'EspagneJuraj Kucka (Slovaquie) contre l'EspagneUnaï Simon (Espagne) contre la Croatie