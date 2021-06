Pas de Félix Brych pour la troisième fois mais un arbitre slovène qui avait arbitré le match des Diables rouges contre le Danemark en Nations League (4-2).

L'UEFA a désigné mercredi le Slovène Slavko Vincic comme arbitre du quart de finale de l'Euro entre la Belgique et l'Italie, vendredi à Munich.

Vincic, 41 ans, est arbitre international depuis 2010. Lors de la saison 2019-2020, il a dirigé, en Ligue des Champions, les matchs de Genk contre Liverpool (1-4) et du Club Bruges face à Galatasaray (0-0).

Avant cela, il avait aussi été au sifflet pour un match d'Anderlecht contre Qarabag (2-1) en décembre 2015. Vincic a sifflé une fois les Diables Rouges, en novembre de l'année dernière contre le Danemark en Ligue des Nations (victoire 4-2).

Durant cet Euro, il a arbitré Espagne-Suède (0-0) et Suisse-Turquie (3-1) en phase de groupes. Vendredi, Vincic sera assisté par ses compatriotes Tomasz Klancnik et Andraz Kovacic. L'Argentin Fernando Rapallini officiera comme quatrième arbitre.

