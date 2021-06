Felix Brych, l'arbitre allemand avait déjà été au sifflet lors du dernier Belgique -Finlande.

L'arbitre allemand Felix Brych (45 ans) sera chargé de diriger le huitième de finale de l'Euro de football entre la Belgique et le Portugal ce dimanche (21h00) à Séville, a annoncé le responsable de l'arbitrage de l'Union européenne de football UEFA, Roberto Rosetti (53 ans), lors d'un tour de presse vendredi.

Brych sera assisté de ses compatriotes Mark Borsch et Stefan Lupp. Le 4e arbitre sera le Bulgare Georgi Kabakov. Brych était déjà l'arbitre du précédent match des Diables Rouges le 21 juin dernier face à la Finlande à Saint-Pétersbourg, lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupes. L'Allemand avait déjà dirigé un premier match dans cet Euro Pays-Bas - Ukraine (3-2) à Amsterdam le 13 juin.

