Devant 22.500 spectateurs survoltés à Wembley, l'Angleterre démarrait la rencontre à 100 à l'heure. Sur une première accélération de Raheem Sterling, Phil Foden héritait du cuir à l'entrée du grand rectangle mais sa frappe terminait sa course sur le poteau. Dans la foulée, Kalvin Phillips poussait Dominik Livakovic à s'employer une première fois sur une reprise de volée des 20 mètres (9e).

Le rythme de la rencontre baissait quelque peu par la suite et la Croatie en profitait pour se montrer plus entreprenante. L'équipe au damier ne parvenait cependant pas à inquiéter Jordan Pickford, le gardien anglais. Après leur bon début de match, les Anglais marquaient le pas et Livakovic n'était plus inquiété dans une première période.

Le début de la seconde période était compliqué pour les 'Three Lions' , mis sous pression par les Croates. Les troupes de Gareth Southgate étaient cependant délivrées par Raheem Sterling qui ponctuait un beau mouvement collectif (57e). L'Angleterre passait ensuite tout près du break mais Kane ne parvenait pas à redresser le centre de Mount (61e).

Raheem Sterling passait à son tout près du 2-0 mais sa reprise s'envolait dans les nuages. Menés au score, les Croates poussaient pour revenir mais la défense anglaise tenait le bon bout pour arracher la victoire. Un succès symbolique pour les Anglais, le premier dans un match d'ouverture en dix participations à l'Euro.

Avec ce succès, l'Angleterre prend provisoirement seul la tête du groupe D avec 3 points en attendant la rencontre entre l'Écosse et la Tchéquie lundi à 15h00 à Glasgow. La Croatie est 4e et dernière avec 0 point.

Les deux matches de la première journée du groupe C sont encore au programme dimanche avec Autriche-Macédoine du Nord (18h00) et Pays-Bas-Ukraine (21h00).

