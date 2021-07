L'incertitude plane toujours autour de la participation des deux stars belges au quart de finale de ce vendredi contre l'Italie.

Toujours incertains pour le quart de finale de l'Euro contre l'Italie vendredi (21h00), Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont bel et bien du voyage à Munich. L'Union belge de football (RBFA) a publié jeudi une vidéo sur les réseaux sociaux du départ vers Munich où l'on peut voir les deux joueurs.

De Bruyne et Hazard étaient tous les deux sortis sur blessure dimanche contre le Portugal en 8es de finale. Lundi, le sélectionneur Roberto Martinez a assuré que ses deux maîtres à jouer ne souffraient "d'aucun dommage structurel". 'KDB' est légèrement touché au ligament de la cheville gauche alors que le Brainois est victime d'une gêne à l'ischio-jambier. Mardi, Eden Hazard a été aperçu sur le terrain, avant la session, en train de discuter avec Martinez.

ABSENTS DE L'ENTRAINEMENT DU MATIN

Jeudi matin, les deux joueurs n'avaient pas pris part au dernier entraînement à Tubize avant le départ vers Munich où les Diables affrontent l'Italie vendredi en quarts de finale de l'Euro (21h00). Absent mercredi lors de l'entraînement, Jason Denayer avait lui repris jeudi.

