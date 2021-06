Le sélectionneur allemand était sur le banc de la Mannschaft à Wembley ce mardi. S'il a mené l'Allemagne aux sommets en 2014, ses résultats et sa philosophie de jeu ont fait l'objet de nombreuses critiques ces trois dernières années. Joachim Low a déclaré qu'il ne savait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Joachim Löw a vécu son dernier match dans le costume de sélectionneur de l'Allemagne mardi à Wembley, où les Allemands ont été éliminés par l'Angleterre (2-0) en 8e de finale de l'Euro. La déception et l'émotion étaient d'ailleurs palpables sur le visage de l'homme de 61 ans.

"C'est une énorme déception pour nous tous", déclare Joachim Löw, qui avait annoncé en mars qu'il quitterait son poste de sélectionneur après l'Euro. "Nous espérions faire beaucoup plus lors de ce tournoi et nous croyions beaucoup en cette équipe. Dans des matches comme celui-ci, il est impératif d'exploiter les quelques occasions qui se présentent. Timo Werner et Thomas Müller n'ont malheureusement pas pu marquer sur les occasions qu'ils ont eues, donc c'est assez pénible d'être éliminé".

REMPLACÉ PAR SON ANCIEN ADJOINT

Nommé sélectionneur de l'Allemagne après la Coupe du monde 2006, Joachim Löw a mené les Allemands au titre mondial en 2014, mais reste sur une élimination au 1er tour du Mondial 2018 et une sortie en 8e de finale de l'Euro. Il sera remplacé par l'entraîneur du Bayern Hansi Flick à la tête de la sélection allemande. Un homme qui connaît bien cette dernière et son prédecesseur puisqu'il fut son adjoint entre 2008 et 2014. Certaines mauvaises langues n'hésitant pas à dire que le déclin de la Mannschaft a commencé avec son départ. Et ce ne sont pas les très bons résultats obtenus avec le Bayern Munich lors de son mandat qui ont diminué cette impression.

Joachim Low cèdera sa place à Hansi Flick, son ancien adjoint entre 2008 et 2014. Il sera chargé de faire la police au sein de la Mannschaft © iStock

CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES M'ONT BEAUCOUP APPRIS

Nommé après la Coupe du monde 2006, où il était l'adjoint de Jurgen Klinsmann, Joachim Löw a passé 15 ans à la tête de l'équipe nationale allemande. Que retient-il de toutes ces années ? "Beaucoup de choses positives", répond Löw. "J'ai débuté comme adjoint au Mondial 2006 en Allemagne, ensuite le titre Mondial en 2014, puis la Coupe des confédérations 2017 avec une équipe jeune. Après 2018 (l'élimination au premier tour du Mondial ndlr) nous avons traversé des moments difficiles, mais malgré les difficultés ces trois années m'ont beaucoup appris. Ce qui va rester surtout, ce sont tous ces moments avec des gens, indépendamment des victoires ou des défaites, des gens avec qui j'ai noué des liens forts, vécu des moments inoubliables, et qui sont devenus très importants dans ma vie, des joueurs, mon staff. La déception de cet Euro va rester un moment, on ne peut pas digérer ça en quelques jours, mais je suis certain qu'avec le temps il me restera beaucoup de souvenirs positifs."

Gareth Southgate n'a pas peur de serrer la main de Joachim Low. Surtout quand on sait ce qu'il a l'habitude d'en faire pendant les matches. © iStock

PRENDRE DU RECUL

Joachim Löw dit ne pas encore savoir de quoi son avenir sera fait. "Nous avons de jeunes joueurs qui vont apprendre de cette expérience, qui vont fortement progresser dans les deux ou trois ans à venir, et l'Euro 2024 (en Allemagne) sera le sommet de leur carrière", dit Joachim Löw. "On peut attendre d'eux de belles choses. Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont déjà des leaders dans cette équipe, ils sont capables de la mener dans les années à venir. Pour moi, je n'ai pris aucune décision encore. Après 15 ans de responsabilités, ça va me faire du bien de décrocher un peu, et une nouvelle énergie va venir. Mais pour le moment je n'ai pas de plan concret. Je ne parle pas de retraite, j'ai juste besoin de faire une pause émotionnelle, de prendre du recul, je vais avoir besoin de ce temps, mais il y aura ensuite certainement des choses intéressantes pour moi", ajoute Löw, qui sera remplacé par Hansi Flick à la tête de la Mannschaft.

Joachim Löw a vécu son dernier match dans le costume de sélectionneur de l'Allemagne mardi à Wembley, où les Allemands ont été éliminés par l'Angleterre (2-0) en 8e de finale de l'Euro. La déception et l'émotion étaient d'ailleurs palpables sur le visage de l'homme de 61 ans."C'est une énorme déception pour nous tous", déclare Joachim Löw, qui avait annoncé en mars qu'il quitterait son poste de sélectionneur après l'Euro. "Nous espérions faire beaucoup plus lors de ce tournoi et nous croyions beaucoup en cette équipe. Dans des matches comme celui-ci, il est impératif d'exploiter les quelques occasions qui se présentent. Timo Werner et Thomas Müller n'ont malheureusement pas pu marquer sur les occasions qu'ils ont eues, donc c'est assez pénible d'être éliminé".REMPLACÉ PAR SON ANCIEN ADJOINTNommé sélectionneur de l'Allemagne après la Coupe du monde 2006, Joachim Löw a mené les Allemands au titre mondial en 2014, mais reste sur une élimination au 1er tour du Mondial 2018 et une sortie en 8e de finale de l'Euro. Il sera remplacé par l'entraîneur du Bayern Hansi Flick à la tête de la sélection allemande. Un homme qui connaît bien cette dernière et son prédecesseur puisqu'il fut son adjoint entre 2008 et 2014. Certaines mauvaises langues n'hésitant pas à dire que le déclin de la Mannschaft a commencé avec son départ. Et ce ne sont pas les très bons résultats obtenus avec le Bayern Munich lors de son mandat qui ont diminué cette impression.CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES M'ONT BEAUCOUP APPRISNommé après la Coupe du monde 2006, où il était l'adjoint de Jurgen Klinsmann, Joachim Löw a passé 15 ans à la tête de l'équipe nationale allemande. Que retient-il de toutes ces années ? "Beaucoup de choses positives", répond Löw. "J'ai débuté comme adjoint au Mondial 2006 en Allemagne, ensuite le titre Mondial en 2014, puis la Coupe des confédérations 2017 avec une équipe jeune. Après 2018 (l'élimination au premier tour du Mondial ndlr) nous avons traversé des moments difficiles, mais malgré les difficultés ces trois années m'ont beaucoup appris. Ce qui va rester surtout, ce sont tous ces moments avec des gens, indépendamment des victoires ou des défaites, des gens avec qui j'ai noué des liens forts, vécu des moments inoubliables, et qui sont devenus très importants dans ma vie, des joueurs, mon staff. La déception de cet Euro va rester un moment, on ne peut pas digérer ça en quelques jours, mais je suis certain qu'avec le temps il me restera beaucoup de souvenirs positifs."PRENDRE DU RECULJoachim Löw dit ne pas encore savoir de quoi son avenir sera fait. "Nous avons de jeunes joueurs qui vont apprendre de cette expérience, qui vont fortement progresser dans les deux ou trois ans à venir, et l'Euro 2024 (en Allemagne) sera le sommet de leur carrière", dit Joachim Löw. "On peut attendre d'eux de belles choses. Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont déjà des leaders dans cette équipe, ils sont capables de la mener dans les années à venir. Pour moi, je n'ai pris aucune décision encore. Après 15 ans de responsabilités, ça va me faire du bien de décrocher un peu, et une nouvelle énergie va venir. Mais pour le moment je n'ai pas de plan concret. Je ne parle pas de retraite, j'ai juste besoin de faire une pause émotionnelle, de prendre du recul, je vais avoir besoin de ce temps, mais il y aura ensuite certainement des choses intéressantes pour moi", ajoute Löw, qui sera remplacé par Hansi Flick à la tête de la Mannschaft.