Roberto Martinez a donné des nouvelles d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne, sortis blessés au cours de la victoire arrachée de haute lutte contre le Portugal (0-1) dimanche à Séville pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro. "Nous allons attendre 48 heures avant d'évaluer les blessures", a expliqué le sélectionneur.

Victime d'un tacle de Palhinha peu avant la mi-temps, De Bruyne est remonté au jeu mais a dû céder sa place, visiblement gêné à la cheville gauche. "C'était un très vilain tacle", a lancé Martinez.

Quant à Eden Hazard, auteur d'un match abouti, il a demandé son changement à la 87e en se touchant l'arrière de la cuisse. "Je me suis fait mal, j'ai senti quelque chose à l'ischio-jambier. Je pense que j'ai un truc, on verra bien demain (lundi, ndlr)", a avoué le capitaine des Diables. Interrogé sur la suite de son tournoi, le joueur du Real Madrid n'a pas voulu s'avancer. "Nous allons bien analyser la blessure, nous verrons l'indisponibilité après. En tant que capitaine, je resterai avec le groupe car j'ai un rôle important à jouer."

Le Brainois est aussi revenu sur le match compliqué mais remporté par les siens. "La rencontre n'a pas été facile, la 2e mi-temps a été très compliquée. On a pas pu jouer comme on le voulait mais ça a tenu. Si on veut aller plus loin, il va falloir faire mieux que ça. On veut gagner en produisant du beau football même si je suis très heureux de continuer dans le tournoi", a ponctué Eden Hazard.

Simon Mignolet a aussi connu un petit pépin physique. Touché au genou gauche, l'habituelle doublure de Thibaut Courtois a dû écourter son échauffement.

Vendredi prochain, la Belgique défiera l'Italie à Munich pour une place dans le dernier carré.

