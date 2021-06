Elu homme du match contre l'Angleterre, le jeune joueur de Chelsea ne devrait pas être sorti de son isolement si jamais l'Ecosse devait disputer un huitième de finale. Les Anglais annoncent n'avoir eu aucun cas de covid dans leur camp.

Testé positif au Covid, le milieu de terrain écossais Billy Gilmour sera forfait, mardi, pour le match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro contre la Croatie, a annoncé la fédération écossaise, lundi.

"La fédération écossaise peut confirmer qu'un membre de l'équipe nationale de football écossaise, Billy Gilmour, a été testé positif au Covid-19", écrit-elle dans son communiqué. "Billy va désormais s'isoler pour 10 jours et ratera le match de (mardi) du groupe D, contre la Croatie, au Hampden Park" de Glasgow, ajoute-t-elle. C'est un très gros coup dur pour les Écossais qui ont absolument besoin d'un succès face aux vice-champions du monde pour avoir une chance de se qualifier, d'autant que le jeune joueur de Chelsea (20 ans), avait été éblouissant contre l'Angleterre, lors du nul (0-0) à Wembley lors du match précédent.

Billy Gilmour a été nommé vendredi dernier "Homme du match" après le match nul 0-0 contre l'Angleterre. Il s'agissait de la première titularisation de Gilmour dans l'équipe écossaise et de sa troisième cap chez les A. Et en cas de qualification des hommes de Steve Clarke, il est probable que Gilmour ne soit toujours pas sorti de son isolement pour les huitièmes de finale qui se déroulent du 26 au 29 juin.

Aucun anglais contaminé

La fédération anglaise a confirmé que les joueurs et l'équipe d'encadrement de l'Angleterre ont tous reçu des résultats négatifs au test Covid-19 depuis le match de vendredi contre l'Écosse dans le cadre de l'Euro 2020.

La FA a confirmé que les 26 membres de l'équipe de Gareth Southgate, ainsi que les membres de l'encadrement, ont été testés négatifs après la dernière série de tests PCR organisés par l'UEFA dimanche.

L'ensemble du groupe s'est entraîné lundi. Les Three Lions sont deuxièmes, juste derrière la République tchèque qu'ils affronteront ce mardi à 21h00 dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe D.

