Arrivé en remplacement de Ronald Koeman, parti à Barcelone, l'ancien défenseur de l'Ajax a échoué en 1/8e de finale après avoir été critiqué tout au long du tournoi pour son système tactique.

Frank de Boer a quitté son poste de sélectionneur des Pays-Bas, a annoncé mardi la Fédération néerlandaise de football (KNVB). Cette décision a été prise mardi après un entretien entre de Boer et la direction de la fédération, deux jours après que les Pays-Bas ont été éliminés par la République tchèque en 8e de finale de l'Euro.

Frank De Boer, 51 ans, avait succédé à Ronald Koeman, parti à Barcelone, en septembre dernier. Il avait un contrat jusqu'au Mondial 2022.

"L'objectif n'a pas été atteint, c'est clair", a déclaré Frank de Boer dans un communiqué publié sur le site de la KNVB. "Quand j'ai été approché pour devenir entraîneur national en 2020, j'ai pensé que c'était un honneur et un défi, mais j'étais aussi conscient de la pression qui s'exercerait sur moi dès ma nomination, cette pression ne fait maintenant qu'augmenter. Ce n'est pas une situation saine, ni pour moi, ni pour la sélection, à l'approche d'un important match de qualifications pour la Coupe du monde".

Les Pays-Bas affronteront la Norvège le 1er septembre à Oslo en qualifications pour le Mondial 2022. Les Néerlandais et les Norvégiens comptent tous deux 6 points en 3 matches, derrière la Turquie (7 points).

Avant de prendre en mains la sélection des Pays-Bas, Frank de Boer a été l'entraîneur de l'Ajax où il a remporté quatre titres nationaux. L'ancien défenseur, 112 fois international, avait par la suite eu moins de succès lors de ses passages à l'Inter Milan, Crystal Palace ou Atlanta Uited.

