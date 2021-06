Vingt-deux Diables Rouges sont montés mercredi sur le coup de 17h30 sur la pelouse du centre national de Tubize, à deux jours du quart de finale de l'Euro contre l'Italie, vendredi soir (21h) à Munich.

Après deux sessions réservées aux réservistes du match contre le Portugal, dont une fermée à la presse lundi, les titulaires étaient de retour sous un ciel brabançon gris et menaçant. Sortis blessés dimanche, Eden Hazard et Kevin De Bruyne n'étaient pas présents mercredi, tout comme Jason Denayer. Le défenseur avait participé à l'entraînement de mardi. Lundi, le sélectionneur Roberto Martinez a assuré que ses deux maîtres à jouer ne souffraient "d'aucun dommage structurel". 'KDB' est légèrement touché au ligament de la cheville gauche alors que le Brainois est victime d'une gêne à l'ischio-jambier. Mardi, Eden Hazard a été aperçu sur le terrain, avant la session, en train de discuter avec Martinez. Mercredi, Timothy Castagne a retrouvé le centre national de Tubize afin de poursuivre sa revalidation. Le latéral, indisponible jusqu'à la fin du tournoi, a été opéré à la mi-juin après avoir subi six fractures au visage contre la Russie en ouverture de l'Euro.