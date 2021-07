Le gardien italien aura encaissé que 4 goals tout au long du tournoi et se sera montré décisif sur deux séances de tirs au but. Pedri a été élu meilleur jeune du tournoi. Bonucci a été désigné meilleur joueur de la finale alors que le titre de meilleur buteur de la compétition revient à Cristiano Ronaldo.

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur joueur de l'Euro 2020.

Le portier de 22 ans, qui quittera l'AC Milan pour le PSG cet été, n'a encaisse que quatre buts au cours du tournoi. Dimanche, il a été le héros de la finale en arrêtant deux envois anglais lors de la séance de tirs au but face à l'Angleterre. L'Italie a remporté l'Euro pour la deuxième fois de son histoire en battant l'Angleterre aux tirs au but (3-2) à Wembley. Le score était de 1-1 après les prolongations.

null © iStock

LE MEILLEUR JEUNE EST PEDRI

L'Espagnol Pedri, 18 ans, a été élu meilleur jeune de l'Euro 2020 par l'équipe des observateurs techniques de l'UEFA, a annoncé l'instance européenne dimanche soir à l'issue de la finale, remportée par l'Italie contre l'Angleterre à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 3-2 t.a.b.).

L'élégant milieu de terrain du FC Barcelone n'affichait que 4 sélections avec la Roja avant le début du tournoi paneuropéen. Grâce à sa technique et sa vista, il a convaincu son sélectionneur Luis Enrique d'en faire une pièce majeure sur son échiquier. Il n'a raté qu'une seule minute du tournoi, sortant juste avant les tirs au but contre la Suisse en quarts de finale. Pedri, auteur d'une performance de premier choix lors de la demi-finale perdue par l'Espagne contre l'Italie, a reçu les louanges de Luis Enrique. "Ce que Pedri a fait dans ce tournoi, à 18 ans, personne ne l'a fait. Même Andrés Iniesta ne l'a pas fait, c'est incroyable, unique", a affirmé l'ancien technicien du Barça. Pedri, choisi par un panel d'experts où figurent, entre autres, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Robbie Keane et David Moyes, succède au Portugais Renato Sanches, meilleur jeune de l'édition 2016 remportée par la Seleçao.

null © iStock

BONUCCI, HOMME DE LA FINALE

Leonardo Bonucci a été désigné Homme du Match par l'UEFA au terme de la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, dimanche, à Wembley.

Le défenseur a égalisé pour l'Italie après le but d'ouverture de Shaw. Il a ensuite converti son tir au but lors de la séance. Défensivement, il a parfaitement maitrisé les attaques anglaises avec son compère en défense centrale, Giorgio Chiellini.

null © iStock

RONALDO, MEILLEUR BUTEUR DERRIERE L'AUTO-GOAL

Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur buteur de l'Euro 2020 de football, dimanche, à l'issue de la finale remportée par l'Italie.

Le Portugais a inscrit 5 buts, tout comme le Tchèque Patrick Schick. Mais en cas d'égalité, le premier critère pour départager deux joueurs est le nombre de passes décisives délivrées en phase finale. Ronaldo en a délivré une alors que le Tchèque aucune. Ronaldo a profité de cet Euro pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du tournoi, avec 14 réalisations en cinq phases finales: 2 en 2004, 1 en 2008, 3 en 2012, 3 en 2016, 5 en 2021. Avant la compétition, il partageait ce record avec Michel Platini, auteur de 9 buts sur le seul Euro 1984.

A noter que 11 buts ont été inscrits contre leur camp pendant la compétition.

