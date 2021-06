La carte dessinée sur le maillot de l'Ukraine et le design du nouveau maillot de la Macédoine du Nord ont provoqué un tollé au sein de ces pays.

Une controverse est apparue à propos des maillots de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord pour l'Euro de football qui débute vendredi. Le maillot ukrainien comporte une carte, comprenant la péninsule de Crimée annexée par la Russie et les régions séparatistes de Donetsk et Luhansk. La Macédoine du Nord a elle conçu un nouveau maillot spécialement pour l'Euro, mais a décidé de revenir à l'"ancien" maillot avec lequel le pays s'était qualifié après les réactions des supporters.

La carte, comprenant la péninsule de Crimée annexée par la Russie et les régions séparatistes de Donetsk et Luhansk suscite la polémique. © iStock

"Ce maillot est une provocation politique"

Les joueurs ukrainiens porteront des maillots jaunes ou bleus avec des petits points représentant les contours de l'Ukraine, y compris les zones que la Russie considère comme faisant partie de son territoire. La présentation du maillot sur les réseaux sociaux a provoqué de nombreuses réactions côté russe. Un membre du Parlement l'a qualifié de "provocation politique". Des cris de guerre ukrainiens sont également visibles sur le maillot.

Ce maillot ne sera donc pas porté lors de l'Euro © iStock

La nouvelle tunique macédonienne n'était pas passée auprès des supporters

La Macédoine du Nord, qui va jouer son premier grand tournoi en tant que pays indépendant, avait fait concevoir un nouveau maillot à la demande des joueurs. La tunique bordeaux avec le dessin d'un lynx n'est cependant pas passée auprès des supporters. La fédération nord-macédonienne de football a alors demandé à l'UEFA pour pouvoir jouer avec son ancien maillot: rouge avec des bandes jaunes. La Macédoine du Nord et l'Ukraine joueront tous les deux dans le groupe C à l'Euro avec les Pays-Bas et l'Autriche.

Une controverse est apparue à propos des maillots de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord pour l'Euro de football qui débute vendredi. Le maillot ukrainien comporte une carte, comprenant la péninsule de Crimée annexée par la Russie et les régions séparatistes de Donetsk et Luhansk. La Macédoine du Nord a elle conçu un nouveau maillot spécialement pour l'Euro, mais a décidé de revenir à l'"ancien" maillot avec lequel le pays s'était qualifié après les réactions des supporters."Ce maillot est une provocation politique" Les joueurs ukrainiens porteront des maillots jaunes ou bleus avec des petits points représentant les contours de l'Ukraine, y compris les zones que la Russie considère comme faisant partie de son territoire. La présentation du maillot sur les réseaux sociaux a provoqué de nombreuses réactions côté russe. Un membre du Parlement l'a qualifié de "provocation politique". Des cris de guerre ukrainiens sont également visibles sur le maillot.La nouvelle tunique macédonienne n'était pas passée auprès des supporters La Macédoine du Nord, qui va jouer son premier grand tournoi en tant que pays indépendant, avait fait concevoir un nouveau maillot à la demande des joueurs. La tunique bordeaux avec le dessin d'un lynx n'est cependant pas passée auprès des supporters. La fédération nord-macédonienne de football a alors demandé à l'UEFA pour pouvoir jouer avec son ancien maillot: rouge avec des bandes jaunes. La Macédoine du Nord et l'Ukraine joueront tous les deux dans le groupe C à l'Euro avec les Pays-Bas et l'Autriche.