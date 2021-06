On ne sait pas encore si les deux joueurs bénéficieront de temps de jeu.

Les Diables Rouges ont quitté le centre national d'entraînement de Tubize mercredi matin en bus pour se rendre à l'aéroport, direction le Danemark, où ils joueront leur deuxième match de l'Euro jeudi à Copenhague. Sur les photos que la Fédération belge (RBFA) a publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen.

Kevin De Bruyne a repris l'entraînement collectif lundi après sa fracture du nez et de l'orbite. Jan Vertonghen, qui s'est blessé à la cheville lors du premier match contre la Russie, est resté à l'écart ces derniers jours. Le duo voyagera donc avec l'équipe au Danemark, ce qui semble indiquer qu'ils sont prêts pour le match. Vertonghen a mis son pouce en l'air en direction du photographe. Maintenant rien n'indique que le vice-capitaine des Diables rouges sera nécessairement sur la liste des 23 joueurs de la feuille de match. On peut aussi se demander si le défenseur de Benfica ne fait pas aussi le déplacement pour voir son ancien coéquipier de Tottenham et de l'Ajax, Christian Eriksen.

Les Diables se rendent à Copenhague avec l'objectif d'aller chercher un second succès après une victoire 3-0 engrangée lors du premier match à Saint-Pétersbourg contre la Russie. Le Danemark a perdu son premier match contre la Finlande (0-1) devant son propre public, mais la rencontre a été assombrie par l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, qui a dû être réanimé sur le terrain.

