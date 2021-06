Le Danois Christian Eriksen, victime d'un spectaculaire malaise cardiaque durant le match Danemark-Finlande samedi, est toujours hospitalisé dans un état stable, a annoncé dimanche la fédération danoise de football.

"Ce matin, nous avons parlé avec Christian Eriksen qui a salué ses coéquipiers. Sa condition est stable et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires", a indiqué la DBU dans un tweet. "L'équipe et l'encadrement de la sélection nationale ont reçu une assistance de crise et vont continuer d'être là l'un pour l'autre après l'incident d'hier", est-il écrit.

Une conférence de presse prévue dans la matinée a été annulée et l'entraînement reporté sine die, a rapporté la chaîne de télévision TV2.

Vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés, avant de subir un massage cardiaque. Le match a été interrompu, tandis que les Danois, certains d'entre eux en larmes, se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards.

"On a réussi à faire revenir Christian", a raconté le docteur de la sélection danoise Martin Boesen. Le match a ensuite repris et s'est soldé par une défaite des Danois (0-1).

"C'était une soirée triste à tous points de vue, les malheurs de Christian Eriksen éclipsant évidemment tout le reste", a écrit la DBU dans un communiqué.

"Ce matin, nous avons parlé avec Christian Eriksen qui a salué ses coéquipiers. Sa condition est stable et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires", a indiqué la DBU dans un tweet. "L'équipe et l'encadrement de la sélection nationale ont reçu une assistance de crise et vont continuer d'être là l'un pour l'autre après l'incident d'hier", est-il écrit.Une conférence de presse prévue dans la matinée a été annulée et l'entraînement reporté sine die, a rapporté la chaîne de télévision TV2.Vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés, avant de subir un massage cardiaque. Le match a été interrompu, tandis que les Danois, certains d'entre eux en larmes, se sont rassemblés pour former un cercle autour du milieu de terrain de 29 ans et le dissimuler des regards."On a réussi à faire revenir Christian", a raconté le docteur de la sélection danoise Martin Boesen. Le match a ensuite repris et s'est soldé par une défaite des Danois (0-1)."C'était une soirée triste à tous points de vue, les malheurs de Christian Eriksen éclipsant évidemment tout le reste", a écrit la DBU dans un communiqué.