Le capitaine de la Squadra Azzurra était devenu quelques minutes plus tôt l'international italien à disputer le plus de matches à l'Euro.

Le capitaine de l'équipe d'Italie Giorgio Chiellini a dû céder sa place sur blessure à la 24e minute du deuxième match de la Nazionale à l'Euro, contre la Suisse (3-0) mercredi à Rome.

Juste après un but sur corner qui lui a été refusé pour une main, le briscard italien, âgé de 36 ans, a dégagé le ballon en touche et demandé son remplacement en se touchant une cuisse, laissant supposer une blessure musculaire. Le défenseur de la Lazio Francesco Acerbi a fait son entrée et le brassard a été confié au coéquipier de Chiellini à la Juventus Turin, Leonardo Bonucci. Le Turinois souffre d'une blessure à un muscle fléchisseur de la jambe gauche et passera jeudi des examens, a confirmé après la rencontre un porte-parole de la Fédération. "On espère qu'il n'y a rien de grave, on verra demain", a pour sa part simplement déclaré le sélectionneur Roberto Mancini.

L'inoxydable Chiellini était devenu quelques minutes plus tôt l'international italien ayant disputé le plus de matches à l'Euro avec une quatorzième rencontre record, selon le statisticien Opta. Après avoir passé le reste de la première période sur le banc, il est rentré aux vestiaires, visiblement sans boiter.

